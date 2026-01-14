El ‘whatsapp’ de un alto cargo a Mazón 45 minutos antes de enviar la alerta: “Va a haber un huevo de afectados”

El que fuera secretario autonómico de Presidencia entrega un acta notarial a la jueza de Catarroja con sus mensajes durante la riada

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón recibió un mensaje de un alto cargo de su Gobierno la tarde del 29 de octubre de 2024. El entonces barón popular se dirigía a L’Eliana (Valencia) a participar en el Cecopi, el órgano autonómico que coordinó la dana que ese dejaría 230 muertos. “Va a haber un huevo de afectados [sic]”, le reportó a Mazón su secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

El wasap forma parte de un acta notarial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, con los mensajes que García intercambió durante la trágica jornada con el expresident; con quien fuera mano derecha y jefe de gabinete de este, José Manuel Cuenca; y con el exdirector general de Emergencias, el investigado Emilio Argüeso.

El documento, que forma parte ya de las pesquisas que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, confirma que el exsecretario autonómico de Presidencia envió su primer wasap a Mazón a las 19.20 horas. “Hola. Tenemos ya preparado esto”, indica García al entonces jefe del Consell. A continuación, el alto cargo adjunta a su jefe un texto con un esquema sobre las ayudas, subvenciones y la posibilidad de declaración de zona catastrófica.

Mazón no contesta a este mensaje hasta casi una hora después. Son ya las 20.13 horas y la Generalitat ha enviado el Es Alert, la alerta masiva para reportar a la población. “Bien preparado. Luego vemos”, zanja el entonces jefe del Consell. Cuando el barón popular recibe el primer wasap de García, miembro de su núcleo duro, el expresident acaba de acompañar a la periodista Maribel Vilaplana a un céntrico aparcamiento de Valencia tras comer con ella durante casi cuatro horas.

Dos minutos después del envío de la alerta masiva a móviles, García informa a Mazón de que se ha remitido el Es Alert. “Sí”, reacciona el dirigente, que todavía no ha llegado al Cecopi. Después, el asesor ofrece su disponibilidad al jefe. “Necesitas que vaya a algún lado?”, pregunta al mandatario popular. “No”, contesta Mazón.

El cruce de mensajes aflora también que el que fuera director de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, reportó a García a las 12.17 horas de la mañana que estaba llegando al 112, la centralita telefónica que, el día de la desgracia, recibió 20.000 llamadas. A las 19.05 horas, tras el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la inundación al sepultar municipios como Catarroja o Paiporta, García pregunta a Argüeso por la última hora del temporal. “¿Tienes minuto y resultado de afección en Requena”, le inquiere. “Dígame”, responde Argüeso.

El análisis del flujo de información que recibió Mazón el día de la dana de 2024 es clave para conocer su responsabilidad en la gestión de la desgracia. La jueza ha ofrecido al expresident en tres ocasiones declarar voluntariamente como investigado y este se ha negado. Al ser aforado -Mazón es diputado en las Cortes Valencianas- el exdirigente sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.