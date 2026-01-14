El jefe de bomberos en la dana dice a la jueza que se enteró de la retirada de sus efectivos del Poyo “unos días más tarde”

El responsable, que admitió que sus profesionales dejaron de supervisar el barranco que desató la tragedia para irse a comer, declara como testigo ante la magistrada

José Miguel Basset, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana ―la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024― ha asegurado este miércoles ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia que se enteró de la retirada de sus efectivos del barranco del Poyo, la rambla cuyo desbordamiento desató la desgracia, “unos días más tarde”, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

“Conocí la retirada de los bomberos unos días más tarde, cuando llegó alguien del departamento de prensa de la Generalitat y preguntó qué había pasado”, ha detallado Basset ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra durante su comparecencia como testigo, una condición que obliga a decir la verdad.

En su intervención, ha explicado que no se le comunicó la movilización de vigilancia de los barrancos. Y que “no se le informó de la retirada [de los efectivos]. Tras descubrir la marcha de los bomberos del Poyo el profesional trató de averiguar qué había pasado. “Hice las consultas para saber qué ocurrió. Antonio Mira [técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos] me dijo que se habían retirado atendiendo al caudal en ese momento y a las mediciones que se hicieron a la hora de comer. De ahí, mi desafortunado comentario”.

El pasado abril, Basset, ya jubilado, sostuvo que el día de la dana se dejó de supervisar el barranco del Poyo porque los efectivos que él coordinaba se fueron a comer. Los bomberos se retiraron de esta rambla a las 15.00, una hora y media antes de que la infraestructura se desbordara a la altura de poblaciones como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022).

Ante la magistrada, Basset ha relatado cómo fue su participación en el Cecopi, el órgano de crisis desde donde se gestionó la dana del 29 de octubre de 2024. Ha asegurado que, a las 17.30 horas, conoció el “grave riesgo” de la “inminente” rotura de la presa de Forata en Yátova (Valencia), una infraestructura que, de haberse desbordado, podría haber causado 8.000 muertos. Y que, a esa hora, el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, le sugirió enviar un mensaje “para que la gente subiera a niveles altos”.

El responsable regresará al juzgado el próximo lunes. La jueza ha programado dos sesiones para escuchar a este actor clave en la gestión de la inundación.

Antes de entrar en el juzgado, Basset ha explicado que, la jornada de la desgracia, no discutió con el subsecretario de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez. Y que tampoco se opuso al envío de la alerta, el mensaje masivo a móviles denominado Es Alert que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando al menos 155 personas ya habían fallecido y la situación de otras 39 era insalvable, según una investigación de este periódico.