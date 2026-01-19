Dos altos cargos accedieron al audio protegido del 112 y la Aemet en la dana antes de que Mazón lo difundiera manipulado

La Guardia Civil entrega un informe a la jueza de Llíria en el que apunta al director de Emergencias cesado la pasada semana en la Generalitat, Alberto Martín, y al subsecretario de Interior, Ricardo García

La Guardia Civil ha entregado un informe al juzgado de instrucción de Llíria que va clarificando el origen de la filtración de un audio manipulado para avalar el relato oficial de la Generalitat sobre la gestión de la dana. El informe señala que Ricardo García García, subsecretario de la consejería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios cesado la semana pasada, tuvieron acceso a la grabación de la conversación telefónica que mantuvieron una operadora del 112 y una predictora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la mañana de la dana del 29 de octubre de 2024.

Esa grabación fue manipulada y posteriormente filtrada a varios medios de comunicación para dar a entender que la Aemet al mediodía quitaba importancia al temporal que acabó causando la muerte a 230 personas en Valencia por la tarde-noche. En la versión completa de la conversación telefónica, no obstante, la trabajadora de la Aemet incidía en la gravedad del pronóstico a partir de las 15.00 horas. El entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, divulgó la grabación manipulada a través de su cuenta de X.

Los dos altos cargos del gobierno de Mazón, que presentó su dimisión el 3 de noviembre, “habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive” en los días posteriores a las inundaciones, según el informe remitido a la jueza de instrucción del tribunal número 6 de Llíria, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La magistrada investiga la posible manipulación y filtración de conversación “de carácter reservado, con la finalidad estricta de gestionar la emergencia acaecida y ser su difusión restringida”, según subrayaba la denuncia presentada por la Aemet. La agencia del Ministerio de Transición Ecológica no graba sus llamadas telefónicas, al contrario que el 112, que atienden a los avisos y denuncias de todo tipo. Estas grabaciones son confidenciales y están protegidas por ley.

Alberto Martín Moratilla fue cesado la pasada semana como director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, cargo al que fue nombrado el pasado junio (cuando Mazón aún era presidente), tras dejar su anterior responsabilidad en Emergencias con el fin de tomar una plaza como funcionario de carrera en el Consorcio de Bomberos de Alicante. El Consell anunció que el cese había sido “a petición propia”. Martín Moratilla es una persona de total confianza de Mazón con el que ya trabajó en la diputación de Alicante, cuando el exjefe del Consell, el PP, presidió la corporación provincial entre 2019 y 2023.

Para la elaboración del informe, solicitado por la jueza y adelantado por eldiario.es, la Guardia Civil se entrevistó con Jorge Suárez Torres, subdirector general de Emergencias, y con personal técnico del 112. En el documento consta que tras ser informados de los hechos se pudo saber que la llamada objeto de la investigación se encuentra “grabada en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos concretos al mismo”. También recoge que, debido a que su acceso es interno, los usuarios no necesitan “pasar ni siquiera el firewall que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este". Además, apunta que a nivel de credenciales este sistema está “restringido” a unos poco usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red −que tenga conocimiento de las dichas credenciales− podría acceder al sistema, “no quedando reflejado dicho acceso en ningún registro”.

No obstante, prosigue el informe, “en dicha entrevista se pudo conocer que sí que existía un acceso y grabación de dicha llamada, la cual habría tenido lugar entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024 por D. Ricardo García García, Subsecretario de la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y D. Alberto Martín Moratilla, Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”.

En su respuesta a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jorge Suárez indic en su informe asegura que todo el personal dl 112 ha cumplido con todo los requerimientos y “la cadena de custodia” de la citada grabación. Y añade uno de los hombres clave en la gestión de la dana, que ha declarado como testigo ante la jueza que instruye la causa en Catarroja: Igualmente se ha verificado un acceso a dicha grabación por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces consellería de Justicia e Interior, el cual fue autorizado en cumplimiento del protocolo indicado”.