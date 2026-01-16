Los técnicos no pueden recuperar los mensajes del móvil de Cuenca, mano derecha de Mazón, el día de la dana

El exjefe de gabinete ha sido citado en el juzgado de Catarroja para introducir su tarjeta SIM en el terminal que entregó reseteado a la Generalitat

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha acudido este viernes por cuarta vez como testigo a los juzgados de Catarroja, citado por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, para insertar su tarjeta SIM en el móvil que utilizó el 29 de octubre de 2024 y que devolvió a la administración pública. Sin embargo, los técnicos no han podido recuperar los mensajes de WhatsApp que intercambió con el jefe del Consell, cuando la inundación mató a 230 personas, con la consejera de Interior, Salomé Pradas (imputada), el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (imputado), y con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, entre otros, según fuentes conocedoras de la comparecencia.

Se ha comprobado que hay un salto temporal en los mensajes entre los meses de junio y julio de 2024 y junio y julio de 2025, un año en el que no aparece ningún mensaje al menos con las personas indicadas. Ni enviados ni recibidos. Un técnico ha manifestado “que en el terminal iphone 14 no constan datos por haber sido formateado, que de no haberlo hecho existirían los datos previos”, según las mismas fuentes.

Armando Galán, el letrado de Compromís (una de las acusaciones populares) ha solicitado autorización de Cuenca para pedir a la empresa Meta (“o aquella que lleve la gestión de WhatsApp”) que se recuperen los mensajes. El exjefe de gabinete ha autorizado “para que se proceda a ese acceso así como a la consulta a Policía Judicial para que por el organismo correspondiente puedan determinar si es posible la recuperación de los mensajes recibidos”, según la dicho la Letrada de Administración de Justicia.

Cuenca ha accedido sobre las 11 de la mañana a los juzgados por el garaje en el interior de un coche. El pasado lunes, hubo momentos de tensión cuando algunos familiares de las 230 víctimas mortales de la dana le reprocharon al exjefe de gabinete su actuación durante la dana, además de insultarle. Una pancarta de los concentrados llegó a golpear en la cabeza de Cuenca.

El actual asesor de Mazón en su oficina de expresidente, abierta tras dimitir el 3 de noviembre, ha comparecido ante la letrada de la administración de Justicia del juzgado, junto a un técnico de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) de la Generalitat.

El periodista y asesor accedió a entregar voluntariamente la tarjeta en el careo del pasado lunes, porque reseteó su terminal del móvil en el momento de su devolución a la administración pública.

Con anterioridad, Cuenca había acudido al juzgado el 26 de noviembre por su condición de jefe de gabinete de Mazón; el 12 de diciembre lo hizo tras entregar la exconsejera Salomé Pradas, imputada en la causa, los mensajes que ambos intercambiaron el 29 de octubre de 2024. Algunos de estos mensajes eran: “Salo, de confinar nada, por favor, calma”; “Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma”; o “Llévate aço del cap per favor. Tranquila che”, son algunos de ellos. “A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera”, declaró Cuenca, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Y el pasado 12 de enero, Cuenca compareció para mantener un careo con Pradas para aclarar las contradicciones entre ambos sobre lo que sucedió la tarde de la emergencia.

Un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat entregado en el juzgado reveló que el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, un Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, había sido reseteado antes de su entrega a la DGTIC, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él estaban borrados.

La jueza había pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que dijera si resultaba factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el expresident y, en caso de que fuera posible, que no los eliminara.