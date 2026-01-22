Un alto cargo de Mazón dice a la jueza de la dana que Pradas le avisó de que iba a “reventar” una presa antes de la alerta

Un alto cargo del Gobierno del expresidente valenciano Carlos Mazón (2023-2025) ha asegurado ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana —la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024— que la exconsejera de Justicia e Interior, la investigada Salomé Pradas, le avisó en lo peor de la crisis de la posibilidad de rotura de una presa. Cayetano García, quien fuera secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat durante la riada, ha relatado ante la instructora esta información. “A las 19.36 horas, Pradas me llama y me dice que iba a reventar una presa y que había que confinar a la provincia de Valencia”, ha explicado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

Cuando Pradas reportó esta información a García el día de la desgracia, Mazón acababa de salir de su periodo de incomunicación de 37 minutos (18.57-19.34) y estaba sobre la mesa el riesgo de rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 8.000 muertos, según informes de la Generalitat.

García declara este jueves ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. Y lo ha hecho una semana después de entregar un acta notarial en el juzgado con sus mensajes el día de la desgracia con la cúpula autonómica que gestionó la crisis. “Va a haber un huevo de afectados [sic]”, reportó a Mazón este ex alto cargo antes del envío de la alerta masiva a móviles. Ante la jueza, García ha precisado que esta apreciación sobre la dimensión de la gota fría no se la transmitió Pradas, sino que “la escuchó en la Cadena Ser”. También, ha admitido que no sabía que era el Cecopi, el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis. Y que también desconocía la existencia del Es Alert, el sistema que permite el envío de mensajes masivos a móviles y que la administración autonómica activó a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos habían muerto.

Integrante del núcleo duro de Mazón, García ha explicado que, tras la llamada de Pradas, se puso en contacto con el abogado de la Generalitat para consultarle el encaje jurídico de un posible confinamiento. Y ha precisado que esta medida no se la transmitió al expresident ni a quien fuera su jefe de gabinete durante la riada, José Manuel Cuenca.

García, que fue repescado por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, como secretario autonómico de Economía, ha indicado ante la jueza que no forma parte de “ningún núcleo duro”. Su comparecencia se enmarca en las citaciones que la instructora acordó entre los seis miembros del círculo de confianza del expresident. Se trata de altos cargos que se comunicaron con Mazón durante lo peor de la emergencia, la tarde en la que el exjefe del Consell permaneció 37 minutos incomunicado tras un almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante valenciano El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.