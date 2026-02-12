El éxtasis del Metropolitano contagia a Simeone: “La vida es energía y hoy la vivimos en el estadio”

El partido del Metropolitano de este jueves dejó dos caras de la moneda en cada uno de los banquillos. Por un lado, un Simeone en éxtasis, contagiado por la energía de una afición entregada desde el anuncio de las alineaciones. “La vida es energía y hoy la vivimos en el estadio”, dijo el Cholo en la rueda de prensa posterior al encuentro. En el otro lado de la moneda, un Flick resignado al ver cómo su equipo encajaba cuatro goles en el primer tiempo sin ver reacción alguna de sus jugadores sobre el césped. “No hemos jugado como equipo, no hemos presionado lo suficiente y ellos tuvieron más hambre que nosotros para marcar goles”, dijo el técnico alemán.

El Atlético fue un vendaval en el primer tiempo, en uno de los mejores inicios de partido que se recuerdan del equipo de Simeone. El técnico argentino apostó por cuatro jugadores ofensivos —Giuliano y Lookman en las bandas con Griezmann y Julián Alvarez en la punta de ataque—. “La interpretación del partido fue muy buena. Los cuatro delanteros interpretaron muy bien los espacios que el rival provoca por su juego”, detallaba Simeone respecto a los primeros 45 minutos. Cuatro zarpazos de tres de los cuatro atacantes dejaron grogui a un Barcelona que no conseguía trenzar jugadas ofensivas ante una defensa rojiblanca muy bien plantada y que volaba en los contrataques.

En el centro del campo, Simeone decidió introducir a Marcos Llorente —que en palabras del Cholo “la rompió toda”— junto a Koke debido a la ausencia de Barrios por lesión y tuvo que apuntalar el lateral derecho con Nahuel Molina. El argentino cuajó un gran partido y su entrenador se deshizo en elogios hacia él. “El trabajo paga, en la vida hay que dar y en algún momento te lo devuelve. Tienen que ver a Molina cómo entrena, cómo ayuda y cómo alienta a sus compañeros aunque no juegue”, dijo Simeone.

Tras el descanso, el Barça salió mejor que en los primeros 45 minutos y en el minuto 52 llegó el gol de Cubarsí. Sin embargo, el partido se detuvo porque el VAR entró a revisar un posible fuera de juego. En ese eterno intervalo de siete minutos que tardó la revisión, Flick entraba y salía del banquillo desesperado; Simeone entrelazaba sus manos rezando todo lo que sabía en esos minutos para que el tanto fuera anulado. Y las plegarias se volvieron realidad: gol anulado. Flick se mostró molesto por la tardanza y por la decisión del VAR tras el encuentro. “Para mí no era fuera de juego. Si luego los árbitros vieron algo, ¿por qué no nos lo comunican?”, explicaba el alemán.

Simeone pareció aprender del partido liguero del curso pasado, donde con un 2-0 se vio remontado con un 2-4 final. Pese a ir 4-0, arengaba a su equipo y lo animaba a ir hacia adelante en busca de un quinto gol, más aún después de la expulsión de Eric García tras una falta como último hombre en la zaga.

El Camp Nou dictará sentencia el próximo martes 3 de marzo (21.00). Flick, que se marchó cabizbajo por el túnel de vestuarios tras el 4-0, confía plenamente en sus muchachos. “Estoy muy orgulloso de mi equipo esta temporada. No tanto en los primeros 45 minutos de hoy, pero estoy orgulloso. Tenemos un partido más y lo vamos a pelear. Volveremos”. Simeone, por su parte, baja las expectativas y no da cerrada la eliminatoria a pesar de la gran ventaja con la que parte para los últimos 90 minutos. Aunque afirmó que “pase lo que pase en la vuelta, este será un partido para el recuerdo”.