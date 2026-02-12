Ir al contenido
Fútbol
Atlético ATM
Barcelona BCN
1ª parte
Atlético - Barcelona en directo | Simeone confía en Nahuel Molina para frenar al cuadro culé

Lleno en el Metropolitano para la ida de la segunda semifinal copera | Ausentes Barrios y Pedri, las brújulas de ambos equipos | La vuelta, el 3 de marzo en el Camp Nou

Lamine Yamal calienta en el Metropolitano antes de la semifinal copera ante el Atlético.Ángel Martínez (Getty Images)
Daniel Arribas
Daniel Arribas
El Atlético y el Barcelona se miden en el Metropolitano (21.00, La 1) en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Los rojiblancos llegan a esta ronda tras eliminar al Betis por goleada en La Cartuja con un contundente 0-5. El conjunto azulgrana, por su parte, apeó al Albacete con un resultado menos boyante (1-2). Simeone no cuenta con Pablo Barrios, pieza clave en el centro del campo, ni con Johnny Cardoso, de modo que ha dado entrada en la medular a Marcos Llorente, que ha dejado su puesto en el lateral derecho a Nahuel Molina. Flick también llega al encuentro con bajas muy sensibles, como son las de Pedri, Raphinha y Marcus Rashford. Lewandowski, en cualquier caso, esperará su oportunidad en el banquillo.

Flick, decidido a darlo todo

Tenemos dos partidos para alcanzar la final, y eso es lo que deseamos. Quiero ver a un equipo valiente y fiel a su estilo

Hansi Flick, Entrenador del Barça
¡Alineación del Barça!

Flick dispone su once con Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.

¡Tenemos once del Atlético!

Simeone sale de inicio con Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Giuliano, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Atlético-Barcelona!

El Metropolitano acoge en la noche de este jueves el encuentro de ida de la segunda semifinal copera. Ayer, la Real Sociedad se marchó con ventaja de San Mamés (0-1) en el derbi ante el Athletic.

