El CTA justifica los siete minutos de revisión del VAR en el Metropolitano: “El sistema ha generado un fallo en la modelización de los jugadores”

El órgano arbitral emite un comunicado para explicar el motivo que ha prolongado el chequeo del gol de Cubarsí en el partido de Copa ante el Atlético

Martínez Munuera, árbitro del encuentro, muestra la amarilla a Eric García en un lance del juego.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Daniel Arribas
Daniel Arribas
Siete minutos han necesitado este jueves los colegiados encargados de dirigir el sistema de videoarbitraje (VAR) para dilucidar si el gol de Pau Cubarsí en el minuto 51 de la semifinal copera entre Atlético y Barcelona era legal o no. La posición del defensor azulgrana, milimétrica respecto a la de su compañero Robert Lewandowski, último jugador en tocar el balón antes del tanto, ha provocado una de las revisiones más largas que se recuerdan en un partido de semejante índole.

La jugada, concedida en primera instancia como gol favorable al Barça, ha terminado con los jugadores enfriándose, de charla y preguntándole al colegiado, Juan Martínez Munuera, por los motivos de tanta demora.

Tras algo más de siete minutos de espera, el colegiado valenciano ha levantado el brazo para señalar fuera de juego, frustrando la momentánea alegría del conjunto de Hansi Flick, que se veía en ese momento con fuerzas para abordar la remontada en el Metropolitano (el partido ya marchaba 4-0).

Antes incluso de que concluyera el encuentro, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha emitido un comunicado en el que ha explicado el motivo de la decisión. “Siguiendo el protocolo, el equipo VAR ha llevado a cabo el análisis de la acción con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT”, arranca la nota. “En el transcurso de dicho análisis, se ha detectado cómo el sistema ha generado un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos al detectar una situación de mucha densidad [de jugadores]”.

“Tras intentar que el sistema recalibrase la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR ha procedido a lanzar las líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión correcta y definitiva”, han añadido. “Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se ha extendido más de lo normal, haciendo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)“.

_
_