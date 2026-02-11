La hora de Álex Baena

Desde que reapareció en enero el fichaje estrella del Atlético este verano no pasa de 60 minutos cuando es titular y sin Barrios, lesionado, es clave que recupere el nivel ofrecido antes de la lesión

“¡Bien Álex!”, se le escucha jalear a Jan Oblak en los campos de entrenamiento del Cerro del Espino de Majadahonda. El meta esloveno, uno de los capitanes del Atlético de Madrid y líder silencioso en el vestuario, trataba de animar al futbolista al que en el club, incluido Diego Pablo Simeone, se le considera la inversión más certera (55 millones de euros) de todas las realizadas en el último mercado veraniego. La ida de las semifinales de Copa de este jueves en el Metropolitano (21.00, La1) es una oportunidad para un jugador en horas bajas si es que Simeone le concede la titularidad. Sin Barrios, el concurso de Baena apunta a trascendental para tratar de superar al Barcelona. Sin embargo, el almeriense no entró en la prueba con el once titular que este miércoles realizó Simeone.

Tras una primera lesión muscular en el primer partido de Liga en Cornellà, seguida una apendicitis que le dejó fuera el primer mes de competición, Baena reapareció para refrendar la apuesta que el club había hecho con su figura. Hasta que se lesionó en el Camp Nou el 2 de diciembre, mantuvo un alto rendimiento que era elogiado en privado y en público por su entrenador. El Cholo estaba encantado con un jugador que igual le rendía caído a la izquierda, por detrás de Julián Álvarez, como segundo mediocentro o incluso en la derecha. “Le ponga donde le ponga juega bien”, confesaba el preparador argentino. El problema es que desde que regresó tras el parón navideño, Baena no ha recuperado el nivel mostrado entre octubre y finales de diciembre. Sus participaciones cuando juega de titular no pasan de la hora de juego. No hay una indicación de los servicios médicos del club de que no debe sobrepasar los 60 minutos de juego, sin embargo de los 10 partidos disputados desde que regresó en enero solo ante el Betis, en la Copa, rebasó ese minutaje (67).

En el global de lo que va de curso, Baena solo ha disputado 90 minutos ante el Getafe en Liga. “A veces es por decisión técnica”, explica Simeone cuando se le pregunta por los cambios de Baena a la hora de juego, “pero la mayoría es porque uno lo ve que ha dado todo. Cuando pienso que un futbolista dio todo, cambiamos porque hay futbolistas importantes que están esperando y pueden ocupar ese espacio”.

El jugador que se ha consolidado como competencia directa de Baena es Almada, que hasta ahora solo ha dado muestras de ser un jugador de detalles y de momentos puntuales, principalmente con el viento a favor en los partidos. Algunos de los mejores momentos de juego del Atlético este curso han sido con Baena en el campo. Otorgarle la camiseta con el número diez ya fue toda una declaración de las expectativas que generaba la contratación de un centrocampista internacional de corte ofensivo, pero también de pierna dura y con un fuerte carácter competitivo. Un fichaje sin puntos débiles que pudieran ponerle bajos sospecha a ojos de su entrenador. Por ello extraña que sea cambiado con tanta frecuencia uno de los jugadores que mejor puede hacer correr las transiciones ante un rival como el Barcelona o mejorar los ataques contra equipos que se repliegan.

Simeone también niega que los cambios sean para evitar que se rompa. La cuestión de fondo es cómo digiere esa falta de continuidad Baena. Un tipo de semblante serio y mirada huidiza que lo peor que lleva es no sentirse importante para el equipo.