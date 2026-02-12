Activada la contingencia ambiental en el Valle de México por acumulación de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis explica que la zona continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, que ha llevado a temperaturas máximas de 28 grados

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) ha activado este jueves la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México por acumulación de ozono. La dependencia ha emitido el comunicado tras el registro a las cuatro de la tarde de una fuerte concentración en la estación del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. “[Se activa la fase 1] con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la generación de contaminantes”, ha indicado en su comunicado.

La CAM ha informado de que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se ha intensificado este jueves, a pesar de que las previsiones mostraban un alejamiento. La situación, ha explicado, ha provocado una fuerte estabilidad atmosférica, poca ventilación y humedad, cielo despejado, intensa radiación solar y temperaturas máximas de hasta 28 grados. “La combinación de estos factores favoreció la formación y acumulación de ozono”, ha resumido la dependencia.

Con la de este jueves, la CAM ha activado la contingencia ambiental en al menos tres ocasiones en lo que va de año. La primera llegó el primer día del año, azuzada por los fuegos artificiales y la quema de materiales y combustibles durante las celebraciones de fin de año. Después llegó la del 8 de enero, que duró cerca de un día.

Restricciones y recomendaciones

La medida de la CAM restringirá durante el viernes la circulación a algunos vehículos entre las cinco de la mañana y las diez de las noches. Los vehículos restringidos serán: los particulares con holograma de verificación 2 y de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

La dependencia ha recomendado a la población evitar hacer ejercicio al aire libre y actividades de ocio entre la una y las siete de la tarde, las horas pico de contaminación. Para la reducción del nivel de ozono, también ha pedido el uso de productos como aromatizantes o aerosoles, recargar gasolina antes de las diez de la mañana y después de las seis de la tarde o realizar trámites en línea para reducir los viajes.

La llegada de los 28 grados durante este jueves, 12 de enero, advierte de un cambio significativo respecto a la temperatura media anual de Ciudad de México años atrás, aunque están dentro de los registrados por Estado de México. La capital contaba con una media anual de entre 7 y 11 grados centígrados en 2011, y Estado de México con una media de entre 0 y 27 grados, de acuerdo a los datos recogidos entonces por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).