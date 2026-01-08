Ir al contenido
_
_
_
_
México
Contaminación en México

El Gobierno activa la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México

El Estado de México y la CDMX decretan la fase 1 de la emergencia a partir de las 16.00 horas de este jueves por un exceso de concentración de ozono

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los gobiernos del Estado de México y de la capital mexicana han decretado este jueves una contingencia ambiental desde las 16.00 horas por las concentraciones elevadas de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha activado la fase 1 para “disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación de salud” y han recomendado que no se realicen actividades al aire libre entre las 13.00 y 19.00 horas. Las autoridades también han anunciado restricciones a la circulación de algunos vehículos a partir de este viernes.

Noticia de última hora. Más información en breve.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
Es originaria de Querétaro. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho y maestra en Estudios Islámicos y de Medio Oriente. Actualmente es becaria del Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS en la edición de México.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sheinbaum anuncia que Grupo México cubrirá todos los daños por la contaminación del río Sonora hace más de 10 años

David Marcial Pérez | México
Alicia Barcena Ibarra y Lee Zeldin

México y Estados Unidos acuerdan una inversión de casi 700 millones de dólares para frenar la contaminación del Río Tijuana

Patricia San Juan Flores | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_