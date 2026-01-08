El Gobierno activa la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México

El Estado de México y la CDMX decretan la fase 1 de la emergencia a partir de las 16.00 horas de este jueves por un exceso de concentración de ozono

Los gobiernos del Estado de México y de la capital mexicana han decretado este jueves una contingencia ambiental desde las 16.00 horas por las concentraciones elevadas de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha activado la fase 1 para “disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación de salud” y han recomendado que no se realicen actividades al aire libre entre las 13.00 y 19.00 horas. Las autoridades también han anunciado restricciones a la circulación de algunos vehículos a partir de este viernes.

