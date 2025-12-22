Sheinbaum anuncia que Grupo México cubrirá todos los daños por la contaminación del río Sonora hace más de 10 años

La presidenta detalla que la empresa minera construirá clínicas y pagará por la medición de la calidad del agua y el suelo tras el vertido que afectó a más de 22.000 personas

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que la empresa Grupo México cumplirá con “prácticamente todas las demandas” de los afectados por la contaminación del río Sonora provocada por sus minas en 2014. El derrame afectó a más 22.000 personas, a sus campos y animales. Sin acceso al agua, ni a atención médica, los afectados llevan más de una década reclamando el abandono de los gobiernos que miraron hacia otro lado ante la poderosa minera. “Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras necesarias, pero van a hacer clínicas, la medición permanente de la calidad del agua y la restitución y remediación de suelos”, añadió la presidenta durante su conferencia matutina.

El 6 de agosto de 2014, millones de litros de residuos tóxicos fueron vertidos al río Sonora por la minera Grupo México en lo que se considera el caso más grave de contaminación minera en México. Las tierras y los pozos guardan todavía altos niveles de metales pesados que han acabado en la sangre de los habitantes del río. En 2023, un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el Instituto de Tecnología Mexicano del Agua (IMITA) confirmó la continuación del daño de una mina, Buenavista del Cobre, que sigue abierta y tiene una de las mayores concesiones de agua potable del país.

Sheinbaum añadió que las negociaciones con Grupo México han estado lideradas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. “Mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad. Se atiende a un trabajo permanente que se hizo. El Grupo México al final decidió cumplir con todo ello”, adelantó la presidenta.

Hasta el dictamen de hace un par de años de Semarnat y el IMITA, tanto la empresa, Grupo México, como el entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto insistieron en difundir que la zona del desastre estaba limpia y libre de tóxicos. Investigadores independientes llevaban años advirtiendo que el 98% de los pozos analizados en el río Sonora seguían contaminados y que el daño se extiende a lo largo de 400 kilómetros, llegando hasta la ciudad de Hermosillo, capital del Estado.

Semarnat confirmó en su dictamen que existe una sobreexplotación “muy grave” de los mantos acuíferos en la zona y que los metales encontrados en el agua superan los niveles que puede resistir el cuerpo humano. “Las personas reportan afectaciones en la salud: piel, enfermedades gástricas, respiratorias, prevalencias del cáncer y estos temas no se han abordado de manera sistemática”, detalla.