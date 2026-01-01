Un tribunal sentencia a Javier López Zavala a 60 años de cárcel por el feminicidio de Cecilia Monzón
Los cómplices del exdiputado, uno de ellos sobrino del político, reciben la misma pena por el asesinato de la mujer en 2022
Javier López Zavala ha sido sentenciado este miércoles a 60 años de cárcel por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022. Un tribunal del Estado de Puebla lo ha juzgado junto a su sobrino y otro cómplice, que cumplirán la misma pena que el exdiputado del PRI. El fallo pone fin a un proceso de más de tres años desde que la familia de la mujer comenzó a luchar para enviar al asesino a prisión.
La condena viene acompañada de una multa individual de 113.000 pesos (unos 6.000 dólares) para López Zavala, Silvestre y Jair, el familiar del expolítico. Hace solo una semana la familia de Cecilia Monzón celebraba la declaración como culpable del que también fuera secretario de Desarrollo Social de Puebla. “Merece la pena denunciar, pero requiere de mucha paciencia”, declaraba su hermana Helena Monzón.
López Zavala fue señalado como autor intelectual del asesinato. Ocurrió en 2022 en San Pedro Cholula, a las afueras de la capital poblana. La activista fue asesinada a balazos por dos hombres subidos a una motocicleta mientras iba en su camioneta. Era abogada, activista y feminista y antes de su muerte había denunciado al político — su expareja— por abandono de menor e impago de la pensión alimenticia del hijo de cuatro años que ambos tenían en común.
El proceso desde que la familia denuncia al político hasta la sentencia ha sido arduo. La madre de Monzón, Cecilia Pérez, tuvo que exiliarse a España desde Puebla. “Lo fácil hubiera sido irme con las cenizas de mi hija, pero decidimos luchar”, declaraba a este periódico desde Madrid en mayo de este año.
Noticia en desarrollo...
