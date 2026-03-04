Ayuso anuncia la bonificación del 100% del impuesto de transmisiones a las obras de arte

La presidenta de Madrid ha anunciado este miércoles una importante rebaja fiscal para las obras de arte. Isabel Díaz Ayuso ha decidido bonificar el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITPO) a la compraventa de obras que se realicen a través de galerías especializadas y marchantes. Desde 2020, el Gobierno madrileño ha comprado 323 obras por un valor aproximado de tres millones de euros.

La reducción fiscal del 4% producirá se traducirá a una cantidad en torno a los 700.000 euros. Madrid, explican desde el Gobierno regional, quiere ofrecer estas ventajas fiscales para consolidarse como “líder en el mercado del arte”. El 30% de las galerías españolas operan en la capital. España no es especialmente fuerte en el sector. Es la quinta nación europea y representa el 1% del volumen a nivel mundial, unas cifras muy modestas.

Ayuso quiere venderlo como una forma de promocionar el arte frente a los impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. “Mediante esta medida, el Gobierno regional contribuye, en el marco de sus competencias, a un entorno fiscal más favorable para estos agentes culturales, frente a barreras tributarias dependientes del Estado como el IVA del 21%, significativamente superior al de países como Italia (5%), Francia (5,5%) y Alemania (7%)”, dice la administración de Ayuso.

EL PAÍS, en un editorial publicado este miércoles, ha pedido equiparar el IVA gravado en arte en España al de otros países del entorno. “Quien acuda estos días a Arco, la feria de arte contemporáneo que abre sus puertas este miércoles en Madrid, se encontrará de nuevo con una llamativa anomalía. Dos obras equiparables del mismo artista en dos galerías europeas tendrán un precio distinto. Esto se debe a que, si la galería es española, se le aplicará un IVA del 21%; si es, por ejemplo, francesa el gravamen será de un 5,5%“, arranca el texto, y añade: ”El sector del arte en España lleva tiempo reclamando al Gobierno que acabe con este agravio comparativo".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha expresado en alguna ocasión a favor de reducir el IVA de las obras de arte, pero alega que es Hacienda la que tiene que actuar. El sector se queja de que, a pesar de sus protestas, ni Cultura ni el departamento que dirige María Jesús Montero, ni nadie del Ejecutivo, ha ofrecido argumento alguno, económico o político, para no corregir esta anomalía española.

El gran objetivo fiscal de Ayuso de aquí a fin de año es aplicar una rebaja de medio punto al IRPF. La presidenta lo ha prometido en este legislatura, pero parece que lo ha dejado para el último tramo, antes de la nueva campaña electoral de 2027. La rebaja, de producirse, tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente a rentas bajas. Así, el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20%.

Desde que es presidenta, ha llevado a cabo 35 rebajas fiscales que, según los datos de su Gobierno, suman 40.000 millones de euros, más de 10.500 por contribuyente. Se han aplicado a la compra de vivienda habitual, por el nacimiento o adopción de un hijo; hay una bonificación al 100% sobre el impuesto de patrimonio, lo que supone que ese impuesto no existe en Madrid. Además, aplica un 99% sobre sucesiones y bonificaciones. El Gobierno de España acusa a Madrid de infrafinanciarse y cometer dumping fiscal.

Volviendo al anuncio de Ayuso, Madrid se convierte esta semana en el centro mundial del arte con Arco. La presidenta ha aprovechado una visita al Salón de Arte Moderno (SAM) que se celebra hasta el 8 de marzo en el Círculo de Bellas Artes para hacer el anuncio. SAM es una iniciativa del galerista y anticuario Jorge Alcolea que se produce alrededor de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que también se celebra esta semana. La Comunidad de Madrid ha aprovechado para informar que mantiene su apoyo a premios y ferias de referencia como ARCO, ESTAMPA y APERTURA, y que se dedican 300.000 euros anuales a Ayudas a la Creación, además de prestar especial atención al talento emergente mediante iniciativas como la Sala de Arte Joven, Circuitos de Artes Plásticas y Se Busca Comisario.