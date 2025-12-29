Educación alarga un día el curso escolar para decretar festivo el 16 de marzo en Valencia por las Fallas

La Consejería de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado este lunes de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de Valencia, y alargará en la capital un día el curso para puntualmente decretar no lectivo el 16 de marzo de 2026 por las fiestas de Fallas. El caso había generado amplia polémica por la interferencia en las fiestas grandes de la capital.

La propuesta municipal recoge explícitamente la compensación de la jornada del 16 de marzo de 2026 mediante la prolongación del curso hasta el día 22 de junio de 2026, garantizando así el cumplimiento del tiempo escolar legalmente establecido.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha explicado que “una vez recibida la propuesta el pasado viernes, se ha aceptado su valoración debido a que concurren circunstancias excepcionales, siempre pensando en el beneficio de los alumnos”.

En este sentido, el alto cargo ha añadido que “la Consejería ha valorado la opción más favorable a los intereses del alumnado y sus familias en unas fechas tan señaladas para Valencia como es la celebración de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y con profundo arraigo en la tradición cultural de los valencianos”.

Esta decisión se fundamenta, tal y como recoge el informe favorable de la Inspección Educativa, “en la complejidad organizativa y de movilidad derivada de las fiestas de las Fallas 2026, concretamente la entrega de premios de las fallas infantiles y las directrices de ocupación del dominio público aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 7 de noviembre de 2025”.

Educación estima que estas circunstancias “alteran el normal desarrollo de la actividad educativa y el acceso a los centros docentes” y ha decidido declarar día no lectivo en el municipio el día 16 de marzo de 2026 y prolongar el calendario escolar del curso 2025-2026 en la localidad de Valencia hasta el día 22 de junio de 2026 para todos los niveles educativos. De este modo, se compensa esa jornada y se mantiene el número preceptivo de días lectivos.

Polémica

En la resolución, la Consejería ha destacado la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que “la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes”.

La propuesta ha sido estudiada tras la petición del Ayuntamiento de Valencia, en la que se ha trasladado el acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo Escolar Municipal relativo a la modificación del calendario escolar para el curso 2025-2026 en el término municipal de Valencia.

El Consejo Escolar Municipal acordó el pasado 19 de diciembre solicitar a la Conselleria de Educación un cuarto día festivo del calendario académico 2025-2026 en la ciudad, el lunes 16 de marzo de 2026, con motivo de las Fallas, y alargar un día más el curso, hasta el 22 de junio, tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada.

De hecho, la asamblea de presidentes de falla llegó a tumbar el programa de festejos de las Fallas de 2026 de València planteado por la Junta Central Fallera (JCF) por no contemplarse como lectivo el 16 de marzo, el día que se celebra el acto de recogida de premios de las fallas infantiles al que acuden los niños y niñas que integran las comisiones falleras.

Desde distintos colectivos representantes del mundo fallero, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València --Compromís y PSPV--, y entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia, FAMPA-València, han venido defendiendo que en esa jornada no haya clase en los centros educativos de la capital valenciana y los alumnos que son falleros puedan participar en los distintos actos organizados.