En plena crisis de Renfe en Cataluña los empresarios cierran un acuerdo con Iryo para viajar de Barcelona a Madrid

La patronal Pimec firma un convenio para usar el servicio de alta velocidad de la compañía italiana y defiende que garantizar las conexiones incide en la productividad

La crisis ferroviaria que sufre Cataluña tiene embarrancado el servicio de Rodalies, pero las incidencias han saltado también a la alta velocidad. Circular a la acostumbrada media de 250 kilómetros por hora se ha convertido en un objetivo inalcanzable en varios tramos, los retrasos son una norma y arrecian las críticas contra Renfe. La empresa alega que, en muchos casos, la responsabilidad es de la infraestructura, es decir, culpa de Adif, pero el efecto es que ha proliferado la búsqueda de alternativas para no depender de los AVE de Renfe. La patronal catalana Pimec, que representa a la pequeña y mediana empresa, ha alcanzado un acuerdo con la compañía italiana Iryo para que los empresarios tengan facilidades a la hora de viajar entre Madrid y Barcelona en alta velocidad.

Las afectaciones en el tráfico de trenes rápidos las sufren especialmente los usuarios del corredor Barcelona-Madrid, el más frecuentado de la red de alta velocidad española, con 14,6 millones de pasajeros anuales, muy por encima de los 5,6 millones de pasajeros que usan la conexión Madrid-Valencia. En ese contexto, Pimec ha cerrado un convenio con Iryo para que “las pymes y los autónomos dispongan de condiciones preferentes y descuentos” para viajar con la compañía ferroviaria italiana.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el CEO de Iryo, Fabrizio Favara, han formalizado este martes el “convenio de colaboración” en un acto institucional celebrado en la sede corporativa de la organización empresarial.

“La conectividad es hoy un factor estratégico para la productividad y el crecimiento empresarial, y facilitar desplazamientos de calidad, seguros y sostenibles contribuye directamente a mejorar la competitividad del tejido productivo”, ha subrayado Cañete.

El acuerdo llega justo cuando Iberia ha anulado el tope de 99 euros para el billete de los vuelos en clase turista de la ruta entre Madrid y Barcelona. La medida, vigente hasta este domingo, fue adoptada por la compañía a principios de febrero ante la cancelación de algunos horarios de la línea de alta velocidad que une ambas ciudades con motivo de las labores de mantenimiento de Adif, así como de las restricciones a la velocidad.