Iberia deja de aplicar el tope a los precios en la ruta Madrid-Barcelona

La aerolínea estableció un límite de 99 euros con motivo de las labores de mantenimiento de Adif en la línea de alta velocidad

Iberia deja de aplicar desde este lunes el límite a 99 euros del precio de los vuelos en clase turista de la ruta entre Madrid y Barcelona. La medida, vigente hasta ayer, domingo 22 de febrero, fue adoptada por la compañía ante la cancelación de algunos horarios de la línea de alta velocidad que une ambas ciudades con motivo de las labores de mantenimiento de Adif, así como de las restricciones a la velocidad.

La compañía aérea del grupo IAG no va a volver a prolongar la medida de topar el precio en los vuelos que conectan Madrid con Barcelona, dado que los problemas en la circulación por las líneas de alta velocidad ferroviaria, que motivaron su puesta en marcha el pasado 3 de febrero, ya están solventados. Así, este lunes, la política de precios en esta ruta vuelve a la normalidad. La medida iba a estar vigente, inicialmente, hasta el 19 de febrero y, posteriormente, se amplió por tres días más, hasta este domingo.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid-Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6.45 horas hasta las 21.35 horas.

Hacia Andalucía (Málaga y Sevilla), donde la conexión ferroviaria se retomó el pasado 17 de febrero después de un parón tras el accidente de Adamuz (Córdoba), la compañía mantiene los precios limitados hasta el 8 de marzo incluido.

Además de Iberia, Vueling anunció el lanzamiento de servicios excepcionales en el corredor Madrid-Barcelona entre los días 9 y 22 de febrero, en un momento crítico para los viajeros por la situación de la línea de alta velocidad ferroviaria entre las dos mayores ciudades del país.