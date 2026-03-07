Los bomberos siguen por el aire la búsqueda del conductor desaparecido en Llinars

Imágenes del dron sobre la zona donde se busca al conductor de una furgoneta en Llinars. BOMBERS DE LA GENERALITAT (BOMBERS DE LA GENERALITAT)

Los bomberos de la Generalitat han previsto activar, este sábado, sus medios aéreos (MAER) para seguir con el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta desaparecido. El vehículo fue encontrado el viernes entre la riera Giola y el río Mongent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que ha sacudido Cataluña y que continuará este sábado en muchas partes del territorio.

En un mensaje publicado en X, los Bomberos explican que el dispositivo se ha mantenido activo durante toda la noche y que a primera hora de la mañana se ha producido el relevo de dotaciones. “La búsqueda la hacemos por el cauce del río, revisando márgenes y puntos vulnerables, desde el punto donde fue arrastrado el vehículo y hasta cinco kilómetros abajo”. “Si las condiciones meteorológicas lo permiten”, añade el comunicado, los Bomberos usarán medios aéreos para la búsqueda.

En el terreno trabajan unidades subacuáticas, el grupo de actuaciones especiales (GRAE) así como drones y perros de la unidad canina. Los bomberos recibieron el aviso a las 14.32 horas del viernes tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, y no localizar a nadie en su interior. La furgoneta se habría desplazado 1,5 kilómetros desde el punto en que entró en la riera.

Durante la jornada, el conductor de otro vehículo resultó grave este viernes tras un desprendimiento de piedras en la carretera N-260 a la altura de Sant Joan de les Abadesses (Girona). El aviso se registró a las 18.27 y los bomberos, al desplazarse al lugar del incendio, rescataron al conductor, que había quedado atrapado dentro del coche, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Josep Trueta de Girona.

Lluvias intensas

La borrasca Regina ha descargado lluvias en amplias zonas de Cataluña en algunos casos superiores a 250 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la crecida de los ríos en Girona, en algunos puntos hasta el umbral de peligro por desbordamiento. Los principales pantanos de esta zona, que hace un año apenas estaban vacíos, se encuentran ahora prácticamente llenos y desembalsando grandes cantidades de agua.