Los sindicatos convocan a los docentes valencianos a una huelga indefinida a partir del 11 de mayo

Huelga general en el sistema educativo público no universitario de la Comunidad Valenciana, convocada por los sindicatos Stepv, CSIF, CCOO y UGT, el pasado 31 de marzo.

Los docentes del sistema educativo público no universitario de la Comunidad Valenciana serán convocados a partir del 11 de mayo por los sindicatos STEPV, CC OO y UGT a una huelga indefinida después de que las negociaciones con la Consejería de Educación, que dirige Carmen Ortí, se hayan roto y el profesorado no haya conseguido sacar adelante las reivindicaciones sus reivindicaciones, que incluyen la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de ratios de alumnos y de burocracia, la recuperación de las plantillas docentes recortadas, y la mejora de las infraestructuras educativas.

Después de tres jornadas de huelga general en lo que va de legislatura, las tres organizaciones sindicales han acordado este miércoles, en una asamblea telemática, ir a la huelga el próximo 11 de mayo, coincidiendo con las últimas semanas del curso escolar. Según uno de los sindicatos, la convocatoria se hará este jueves porque el Primero de Mayo acaba el plazo para solicitarlo. La decisión es una huelga indefinida y semana a semana irán valorando qué tipo de movilizaciones se organizan.

La mayoría del profesorado valenciano respaldó iniciar el 11 de mayo una huelga indefinida, según una encuesta en la que participaron casi 10.000 docentes y que dieron a conocer el pasado sábado los sindicatos.

En esa consulta participaron 9.817 docentes de todas las etapas educativas de la Comunidad Valenciana, de los que el 38,05% indicaron que prefería que la huelga empezara el 11 de mayo, mientras el 23,21% eligió el 25 de mayo.

Un 28% de los que participaron en la consulta apoyaron mantener la huelga “todos los días que sea necesario”, seguidos de quienes respaldan que se haga en unos periodos concretos, como un máximo de 5 a 7 días (el 17%), un máximo de dos semanas (14%) o un máximo de tres o cuatro días (12%).

La encuesta reflejaba asimismo que el 77% de los docentes consultados están dispuestos a apoyar la huelga “en el formato que sea”, frente a un 22% que no lo haría, no porque estén en desacuerdo con la huelga, sino por cuestiones económicas, cargas familiares o el contexto de final de curso, según los sindicatos docentes.

La consejera de Educación, Carmen Ortí, responderá precisamente este jueves en el pleno de Les Corts Valencianes a una interpelación de Compromís y una pregunta oral del PSPV sobre la huelga convocada por los sindicatos docentes.