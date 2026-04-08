Cuándo se elimina el cobro por transferencia en la CuentaRUT y cuáles son los cargos que se mantienen

El ministerio de Hacienda y el BancoEstado, el banco comercial estatal de Chile, ha anunciado este lunes el fin de los cobros de la transferencia electrónica desde la CuentaRUT, la cuenta vista y tarjeta de débito más popular y masiva del país sudamericano, para el traspaso de fondos hacia otros bancos. Esta medida pone fin al monto extra de 300 pesos (0,33 dólares) que era descontado desde la cuenta de los usuarios al finalizar la operación financiera.

Esta modificación ha sido celebrada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha dicho que el fin de este cobro mejora el servicio y permite avanzar en la bancarización de todos los sectores de la sociedad. “Cuando es posible avanzar en medidas como esta, que no son aisladas, porque tiene que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco para que los recursos vayan al final a quienes más lo necesitan, es un minuto de gran satisfacción, de sano orgullo”, ha dicho.

Desde cuándo se elimina el cobro

Las autoridades del BancoEstado han explicado que fin de este cobro por la transferencia electrónica se concreta a partir del 15 de abril. Esta medida coincide con el aniversario 20 de la CuentaRUT, que hasta el momento ha llegado a 15,5 millones de clientes en todo Chile.

Cuáles son las transferencias sin cobro

Las operaciones con la CuentaRUT que no tendrán el monto extra de pago de 300 pesos son las transferencias de fondos hacia las cuentas BancoEstado; giros por caja en sucursales de BancoEstado, BancoEstado Express y CajaVecina; giros en cajeros automáticos de BancoEstado; consultas de saldo y solicitud de cartolas en cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina, AppBancoEstado, sitio web BancoEstado; compras con RedCompra, Compraquí, WebPay; y la reposición de tarjeta por deterioro (presentando la tarjeta que desea reemplazar).

Las operaciones que mantienen los cargos

El término del cobro de la cuenta vista no es para todas sus operaciones, ya que se mantienen otros cargos incluso superiores al monto extra que llegará a su fin. La CuentaRUT conserva el pago adicional para los giros desde cajeros automáticos de otros bancos. por 300 pesos; las consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos, por 100 pesos (0,11 dólares), la reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto, por 1.000 pesos (1,09 dólares); el duplicado de cartola en sucursal, por 0,05 UF, equivalentes a unos 1.850 pesos (2,02 dólares); giros y compras en el extranjero (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de 0,5 dólares); y compras en el extranjero realizadas desde Chile por internet (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de 0,5 dólares).

Qué es y cómo se obtiene la CuentaRUT

El producto del BancoEstado es una cuenta vista que está asociada al Rol Único Tributario (RUT), el número de identificación que reciben todos los chilenos al ser inscritos ante el Registro Civil y que es parte de la cédula de identidad (el DNI chileno). El número de la cuenta corresponde al mismo RUT sin dígito verificador. Puede ser usada para conservar ahorro, recibir la remuneración laboral, realizar giros y transferencias, recibir los bonos y ayudas estatales, y como tarjeta de débito para transacciones en todos los comercios que cuenten con el sistema. Se consigue en cualquier sucursal del banco y los requisitos mínimos para obtenerla son ser mayor de 12 años y tener la cédula de identidad vigente.