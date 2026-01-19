Aguas Andinas lanzó inéditos refugios hídricos contra el calor extremo en Santiago

La iniciativa también incluye un despliegue itinerante por distintos parques de la Región Metropolitana durante el verano 2026.

El proyecto considera la instalación de túneles urbanos de enfriamiento que promoverán el autocuidado, la hidratación y el uso seguro de la ciudad durante el verano

En respuesta a la Alerta Roja Regional por calor extremo, Aguas Andinas puso en marcha una inédita solución urbana para enfrentar las altas temperaturas: los refugios hídricos, túneles de enfriamiento equipados con tecnología de nebulización ultrafina, capaces de reducir la temperatura ambiente sin mojar a las personas.

El proyecto, inspirado en experiencias implementadas en ciudades como Barcelona, París, Sevilla y Viena, considera un punto fijo en Plaza México de Parquemet y un circuito itinerante que recorrerá distintos parques de la Región Metropolitana durante el verano 2026. Su objetivo es acercar esta tecnología a diversos sectores de Santiago, en un contexto en que las olas de calor son cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

El lanzamiento oficial se realizó el 17 de enero en Santiago y estuvo encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán; la subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos; el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto; y la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa.

Paola Arata, directora territorial Aguas Andinas; Francisco Javier de Fuentes, director de operaciones Aguas Andinas; Gonzalo Soto, Seremi de Salud RM; Marisol Torregosa, directora (s) Parquemet; Eugenio Rodríguez, director de Clientes y desarrollo comercial Aguas Andinas; Gonzalo Durán, Delegado Presidencial RM; Emilia Ríos, subsecretaria de Deportes, y Rachel Bernardin, directora de estrategia y asuntos corporativos Aguas Andinas Aguas Andinas

Eugenio Rodríguez señaló que “hoy estamos lanzando los Refugios Hídricos porque creemos que adaptarse al cambio climático también significa estar cerca de las personas en los días más difíciles, como este fin de semana marcado por la Alerta Roja por calor extremo. Esta es una iniciativa de Aguas Andinas pensada para que la ciudadanía tenga un espacio concreto donde refrescarse y cuidarse, especialmente niños, personas mayores y quienes realizan actividad física”.

Rodríguez explicó además que estos túneles operan con tecnología de nebulización de alta presión, que reduce la temperatura sin mojar y con un consumo eficiente de agua, cercano a los 200 litros por jornada. “Uno de estos refugios estará instalado de manera estable en Plaza México, en Parquemet, mientras que otro será itinerante y recorrerá distintos parques de la Región Metropolitana durante el verano. Con esta solución buscamos llegar a más personas y contribuir a que la ciudad se viva de forma más segura y consciente frente al calor extremo”.

La subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, valoró la iniciativa, destacando que “si bien es positivo que niñas, niños, personas mayores y familias usen los parques para hacer actividad física, en verano debemos ser especialmente cuidadosos frente a las altas temperaturas. Los Refugios Hídricos permiten seguir haciendo deporte y actividades recreativas, refrescarse y prevenir golpes de calor mientras disfrutamos de la ciudad. Por eso, hacemos un llamado a las familias a utilizarlos y a vivir el verano de manera segura”.

Por su parte, el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, sostuvo que “estamos en Alerta Roja por calor extremo, el nivel más alto de riesgo sanitario, por lo que es clave reforzar la prevención y el autocuidado. Iniciativas como los Refugios Hídricos ayudan a reducir el impacto del calor en el espacio público, especialmente en quienes realizan actividad física. Reiteramos la importancia de hidratarse con agua, evitar la exposición solar en horas críticas y proteger a los grupos más vulnerables”.

Finalmente, Marisol Torregrosa, directora (s) de Parquemet, expresó que “este es un espacio público clave para la integración social, la recreación y la vida en familia; el gran pulmón verde de Santiago. Por eso valoramos esta iniciativa, que refleja un trabajo colaborativo público-privado y entrega un respiro real frente al calor. Invitamos a las personas a habitar y cuidar nuestros parques, disfrutarlos con responsabilidad y autocuidado durante el verano”.

¿Dónde estarán los Refugios Hídricos este verano?

Refugio fijo: Plaza México, Parquemet. Horario: martes a domingo, 11:00 a 19:00 horas, durante todo el verano.

Circuito itinerante (enero – marzo 2026)

Parque Violeta Parra (Lo Espejo): 26 de enero al 8 de febrero

Parque Pierre Dubois (Pedro Aguirre Cerda): 9 al 22 de febrero

Parque Lo Varas (Quinta Normal): 23 de febrero al 8 de marzo