Los 10 lugares favoritos de Rodrigo Guendelman: “La torre Costanera Center parece una hormiga en comparación con la montaña”

El periodista y fundador de Santiago Adicto destaca en sus sitios preferidos la arquitectura, el sentido de república, el desarrollo de la ciudad e incluso la espiritualidad. El Cementerio General, por ejemplo, es un lugar para meditar, hacer turismo y caminar, afirma

Barrio Cívico. Es el lugar donde la república se muestra en su máxima expresión y que una persona que viene por primera vez a Santiago tiene que ir ahí primero que todo. Ahí están parte importante de los poderes de los poderes del Estado. Es un barrio planificado, obra del urbanista austriaco Karl Brunner, y donde participaron muchos urbanistas y muchos arquitectos en distintas etapas. Tiene una mano muy fuerte del arquitecto Cristián Undurraga en la parte contemporánea, que es la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía y el Centro Cultural La Moneda, que es una probablemente uno de los centros culturales más interesantes de Latinoamérica y uno de los pocos lugares del mundo en que tú puedes, debajo del palacio de Gobierno, estar viendo exposiciones de alto nivel internacional. El barrio Cívico es un lugar de Santiago que además está perfecto, impecable.

Umbral Plazoleta Negra. La cordillera es probablemente el hito más grande que tiene nuestra ciudad. No hay nada hecho por el hombre en Santiago que compita con la montaña. La torre Costanera Center [el rascacielos más alto de Sudamérica] parece una hormiga en comparación con la montaña. Este es un lugar en que uno puede acceder a la montaña, en la curva 22 del camino a Farellones y se llama Umbral Plazoleta Negra, hecho por la Fundación +1000 que tiene como objetivo vincular la ciudad con la montaña. Tiene esculturas en piedra de Vicente Gajardo y una especie de muelle que, en vez de dar al agua, da a la montaña. Es un espacio contemplativo maravilloso y para hacer unos recorridos.

Cementerio General. Es un lugar al que necesito volver constantemente. Es como una postal o una metáfora de Chile. Tiene muchas de nuestras realidades, incluso las que no nos gustan. La diferencia entre los lugares de las personas privilegiadas y de las más pobres. Pero al mismo tiempo, tiene una arquitectura propia. Tebaldo Brugnoli, que es como el principal arquitecto de los mausoleos del siglo XIX, desarrolló una arquitectura propia en el Cementerio General. Los mausoleos le dan un estatus arquitectónico muy importante al cementerio. Hay una presencia de arte público impresionante. Los grandes escultores de Chile de hasta hace algunos años están presentes, como Rebeca Matte, Tótila Albert y Marta Colvin. En términos de paisaje, es un parque de 86 hectáreas con especies exóticas introducidas hace 200 años, cuando lo fundó Bernardo O’Higgins, con lo que sumamos la importancia histórica. Además, es un lugar donde tú estás muy tranquilo, hay silencio, corre una brisa especial, donde puedes meditar. Es un lugar para hacer turismo, para caminar, para pasear. No hay que mirarlo solo como un lugar fúnebre. (Avenida Recoleta con Avenida Zañartu).

Vista aérea de la entrada principal del Cementerio General, Santiago, el 13 de enero. cristobal venegas

Compañía con Libertad. Para mí este cruce de calles es el corazón del gran barrio Yungay. Ahí hay tres obras extraordinarias de distintos momentos, ya sea desde su arquitectura como el Centro NAVE —que es de Smiljan Radic—, ya sea como el Museo Taller —que es un proyecto de Pancho Dittborn para que los niños y los adultos se vinculen con los oficios y con las herramientas— y la Peluquería Francesa —que es una institución, desde su peluquería misma, el restorán y el proyecto cultural que tienen. Y en la otra esquina, al lado de la casa que está en la punta, está desde hace poco CaSa Compañía, que es de la colección CaSa, de Ramón Sauma, que tiene una de las colecciones más grandes de arte chileno contemporáneo.

Piscina Antilén. Al Parque Metropolitano los santiaguinos tendemos a decirle cerro San Cristóbal, pero son seis cerros, 737 hectáreas. Llamarlo solo San Cristóbal es injusto. En la cumbre de uno de esos cerros, el Chacarillas, está la piscina Antilén. Hace cinco años está cerrada y eso no puede ser. No hay excusa suficiente. Ya sea por un problema estructural o un problema de filtración, pero es una vergüenza que esté cerrada. Es una obra de arquitectura del paisaje inmensa de Carlos Martner. La vista que tiene esa piscina de Santiago en 360 grados es infartante. Lleva cinco años cerrado un lugar público que fue hecho para las personas, para refrescarse, para contemplar la ciudad.

Piscina Antilén, en el cerro Chacarillas dentro del Parque Metropolitano de Santiago, el 15 de enero. cristobal venegas

Monasterio Benedictino. Es un conjunto desarrollado por varios arquitectos a lo largo de los tiempos en la cumbre del cerro Los Piques, en Las Condes. El proyecto, por distintas razones, lo terminan dos monjes — Gabriel Guarda y Martín Correa— que habían estudiado arquitectura, pero cuya única obra construida es esta. Es considerada una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile y de Latinoamérica y es el lugar donde yo, no siendo católico, entro y siento una espiritualidad increíble. Está la escultura diseñada por Marta Colvin, pero hecha en madera por Francisco Gazitúa, que era su alumno, una virgen impresionante. Entras un poco y aparece todo este trabajo de luz que tiene el monasterio. Es un lugar donde uno se siente en paz y donde admiras la arquitectura, la luz, la escultura de Pancho. Hay una sensación de tranquilidad y de fe para los que creen. (Montecassino 960, Las Condes).

Villa Frei. Es un ejemplo de los conjuntos habitacionales de altísima calidad que se hicieron especialmente en los años 1950 y 1960. La Villa Frei me parece que es un maravilloso ejemplo de cómo le puedes dar la clase media la posibilidad de vivir en un lugar de muy buen nivel en términos de urbanización, de arquitectura, con un parque exquisito. Ese nivel de espacio público que tiene la Villa Frei ya se lo quisiera cualquier persona en Chile. Un parque y edificios de muy buena calidad de arquitectura. Jaime y Osvaldo Larraín, junto con Diego Balmaceda son los ejecutores, y te muestra cómo los mejores arquitectos de Chile hacían estos proyectos de vivienda social, pero para la clase media, con los ahorros de los trabajadores, con las cajas de empleados públicos, y se lograban desarrollos de este nivel que hoy es difícil de imaginar. Es un gran ejemplo de lo que pudimos hacer y de lo que podemos también hacer el día de mañana.

Villa Frei, en la comuna de Ñuñoa, sector oriente de la capital de Santiago, el 15 de enero. cristobal venegas

Quinta Normal. Creo que la Quinta Normal es el parque que me gusta más de Santiago. Tiene unas especies de árboles que son únicas, porque ahí se desarrollaron todos los experimentos de qué árboles y qué plantas iba a tener Santiago. También está ahí el Museo de Historia Natural, que es una construcción importantísima y un museo que atrae a muchísimas personas por su contenido. Al frente está el Museo Artequin. Está la sucursal del MAC (Museo de Arte Contemporáneo), el Museo Ferroviario, el Museo de Ciencia y Tecnología, y tiene todas las instancias culturales de Avenida Matucana. Entonces es un gran panorama para ir a mirar los árboles, para ir a los museos, para ir a andar en los botecitos, para contemplar la Basílica de Lourdes, que es una joya.

Población Obrero Ferroviaria de San Bernardo. Es un barrio que conocí el año pasado. Es un proyecto que se desarrolló hace un siglo para hacer casas para las personas que trabajaban en la maestranza, que era la más importante que tenía Santiago para nuestro sistema ferroviario. Se desarrollaron casas muy lindas, de muy buena factura, en un barrio que ya está declarado ‘zona típica’. Es un gran ejemplo de vivienda para trabajadores, de muy buen nivel en términos de espacio, en términos de calidad de la construcción. La plaza Ángel Guarello homenajea a los ferrocarriles. Es un barrio centenario que está cuidado, que es muy tranquilo, muy seguro y que está habitado.

Sombrerería ‘Donde golpe el monito’. Es una de las tiendas más antiguas de Santiago. Pero la familia Lasen, dueña de la sombrerería, decidió transformarla en un centro cultural y en un museo. Le hicieron una inyección de recursos para aplaudir, porque no es algo que van a recuperar. Hoy en la sombrerería ves, por una parte, el mismo hall maravilloso con altura donde están los sombreros, pero hay un segundo piso donde hay un centro cultural, con exposiciones, y un museo de la parte de los sombreros, todo hecho con excelente iluminación. Ese es un regalo que se le hace a la comunidad, al centro de Santiago y un ejemplo de cómo los privados pueden afectar positivamente un sector. Lo que antes era una tienda, hoy día es un espacio para sacarse el sombrero. (21 de mayo 707).