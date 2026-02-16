La red social X sufre una caída global
Los usuarios no pudieron visualizar ni compartir con normalidad mensajes en la plataforma durante algo más de una hora
La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios durante algo más de una hora. Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba.
La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado pasadas las 14.00, hora peninsular española. Una hora más tarde, el número de incidencias ha bajado significativamente. Durante ese tiempo, más de 3.000 usuarios españoles han comunicado incidencias a Down Detector. El pico de incidencias ha llegado a las 14.30 y a partir de ese momento el servicio ha empezado a arreglarse.
Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar”.
