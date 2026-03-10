La Fiscalía pide reabrir la causa contra Hazte Oír por la lona en la que llamó “corrupto” a Sánchez frente al Congreso

La Fiscalía de Madrid ha pedido reabrir la causa en la que se investigaba a Hazte Oír por desplegar una lona gigante contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la sede del Congreso de los Diputados con el lema de “corrupto”. La jueza María Dolores Baeza dio carpetazo al asunto al entender que la iniciativa carecía de “relevancia penal” y se enmarcaba en el “derecho a la crítica”. Ahora, en un recurso al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público muestra su discrepancia al considerar “precipitado el archivo de las actuaciones”: recuerda que la jueza aún tiene pendiente recibir un informe policial.

Fue el 19 de mayo de 2025 cuando la asociación ultracatólica desplegó en un edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo “una lona de grandes dimensiones” (de cerca de 253 metros cuadrados) con la fotografía del jefe del Ejecutivo junto a la palabra “corrupto”. Al fondo de la imagen se veían varias carpetas de expedientes con los textos “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo”, “caso PSOE”, “caso Hermano”, “caso fiscal General de Pedro Sánchez” y “caso hidrocarburos”. También aparecía una referencia a la web elcapo.org.

El PSOE presentó una denuncia y otro juzgado ordenó la retirada de la lona como medida cautelar. Sin embargo, días después se colocaron pancartas similares en puentes y pasarelas de Madrid. Un camión circuló por la capital con la misma imagen. Tras la decisión de la jueza de archivar la causa el pasado febrero, Hazte Oír difundió en sus redes sociales la propuesta de instalar de nuevo esa lona frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

La fiscal Lorena Cabezas sostiene que la lona de Hazte Oír frente al Congreso sería constitutiva de un delito contra la integridad moral y/o un delito de coacciones o acoso. Según argumenta en su recurso, con dicha lona se buscó “humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”.

Además, la representante del ministerio público incide en que la titular de la plaza número 12 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (antiguo Juzgado de Instrucción 12 de la capital) encargó a la Brigada Provincial de Información el pasado 22 de octubre un informe en el que detallara “si continuaba llevándose a cabo la campaña denunciada”. La fiscal recalca que la jueza acordó el archivo el pasado febrero sin haber esperado a recibir dicho informe y sin resolver otras diligencias que había reclamado la Fiscalía.

Así las cosas, incide en que ve “precipitado” el archivo y sostiene que la instructora debe al menos esperar a recibir el informe policial. Por ello, presenta un recurso de apelación y pide a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de la jueza de archivar “por entenderla contraria a Derecho”.

El recurso de la Fiscalía se suma al que ya presentó el PSOE. La formación alegó que los hechos denunciados excedían la libertad de expresión política y de la crítica frente al adversario político, “suponiendo una grave transgresión de la convivencia política”. En su recurso, incidió en que no se trataba de una crítica política sino de "imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno (es decir, contra una institución del Estado), usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho”.