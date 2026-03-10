Las agresiones a médicos alcanzan un máximo histórico con las mujeres como principales víctimas

Concentración en el Hospital Meixoeiro de Vigo para protestar contra las agresiones a profesionales, celebrada el pasado 14 de octubre.

Las médicas sufren casi el 64% de los ataques aunque solo son el 55% de los facultativos, según la Organización Médica Colegial

Los facultativos que ejercen en España sufrieron en 2025 un total de 879 agresiones físicas y verbales por parte de pacientes y acompañantes, según el recuento de estos episodios de violencia hecho por los colegios de médicos y que cada año publica la Organización Médica Colegial (OMC) con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra el 12 de marzo.

Es el año con mayor número de agresiones en los 16 de historia del registro y consolida una tendencia al alza, suave pero constante, desde hace más de una década y que registró un salto tras la pandemia, según ha destacado este martes Tomás Cobo, presidente de la OMC, en la presentación del informe en la sede de la entidad en Madrid.

Los responsables de la OMC han insistido en dos ideas: las agresiones son un problema grave que se ha “cronificado” en el sistema sanitario y que “tiene rostro de mujer”, ya que son las profesionales las que en una proporción de casi dos a uno más sufren estos episodios.

El perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de atención primaria Las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, mientras solo representan el 54,8% de la colegiación, dato que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste. Respecto a las especialidad, los médicos de familia son los más afectados ya que sufren casi el tres de cada cinco agresiones.

Según el informe de 2025, el 13,5% de los profesionales requiere una baja laboral para recuperarse de la agresión sufrida. La OMC ha reclamado ante estos datos un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios, un fenómeno que no ha dudado en calificar de “problema de estado”.

La OMC es una de las tres fuentes que ofrece anualmente datos sobre este grave problema. Las otras dos son la Policía Nacional y el Ministerio de Sanidad, que recopila la información de las comunidades autónomas.

En el primer caso, el Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2025 fue presentado el pasado día 4 y recoge que este cuerpo de seguridad recibió el año pasado un total de 513 denuncias por agresiones físicas y verbales recibidas por profesionales sanitarios (médicos, pero también personal de enfermería, auxiliares...). Una cifra que supone un incremento del 26,3% respecto al año anterior.

Pese a que el origen de los datos es distinto, los principales perfiles coinciden. Las víctimas más usuales son médicos de familia, seguidos del personal de enfermería. Un 62% son mujeres entre los 36 y 55 años. El 66% de los agresores son hombres entre los 36 y 55 años. Además, el 17% de los responsables de los ataques son reincidentes.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, publica un informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuya última edición corresponde al año 2024 (los datos se recopilan en el primer trimestre de cada año y el correspondiente a 2025 aún está en elaboración). Según el documento, en 2024 fueron notificadas un total de 17.070 agresiones en el conjunto del SNS, 2.364 agresiones más (el 16%) que en 2023.

En este caso, el 78% por ciento de las víctimas son mujeres, el grupo de edad más numeroso es el comprendido entre 35 y 55 años (48% de las agresiones) y el 33% son médicos. El segundo grupo profesional más afectado es el de enfermería, con el 29% de los casos, según Sanidad.