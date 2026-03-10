Un pastor evangélico de Getafe acepta 18 años de prisión por abusar de cuatro niñas de su congregación

El pastor evangélico de la congregación Maranatha de Getafe (Madrid) ha sido condenado a 18 años de prisión por abusos sexuales a cuatro menores de 16 años tras un acuerdo de conformidad. La Fiscalía solicitaba 40 años de cárcel por cuatro delitos de abusos continuados, con acceso carnal y acceso bucal. El hombre ha sido juzgado por abusos sexuales, un tipo penal que ya no existe, porque se le ha juzgado con la ley vigente cuando se produjeron los delitos. La rebaja se ha visto motivada principalmente por la reparación del daño del acusado, que ha abonado 8.000 euros a cada víctima.

Los hechos fueron denunciados en agosto de 2021, cuando una niña de la congregación evangelica le contó a sus padres que el hombre de 50 años les hacía practicar juegos que no le gustaban. En su descripción la pequeña explicó que el pastor les ofrecía “jugar al patito feo”, que les tapaba los ojos y ahí es cuando se producían las agresiones. A este testimonio se unió el de otras tres pequeñas que describían hechos similares. Algunas de ellas también explicaron que los abusos se habían producido en el coche del pastor. Las víctimas tenían, en ese momento, 10, 9, 7 y 6 años.

El hombre les ofrecía “recompensas” si mantenían el secreto. La mayor parte de las agresiones se producían después de la misa de los viernes y, según las investigaciones, se habían prolongado durante más de un año. En septiembre de 2021 la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional de Getafe lo detuvo. Tras prestar declaración, quedó libre a la espera del juicio.

El acusado, defendido por Beatriz Uriarte, ha permanecido en libertad todos estos años y ahora, con esta sentencia firme, deberá ingresar en prisión en las próximas semanas. En este tipo de juicios, uno de los motivos por el que las víctimas optan por aceptar un acuerdo de conformidad es el de evitar a las afectadas pasar por todo un proceso judicial que podría contribuir al daño psicológico. Algunas de las familias estaban presentes en la Audiencia Provincial de Madrid cuando se ha ratificado el acuerdo. Su abogada ha declinado hacer declaraciones, pero cuando se ha confirmado el acuerdo, se han fundido en un abrazo.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.