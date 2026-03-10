Sánchez comparecerá en el Congreso el día 25 para explicar la posición de España sobre Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el miércoles 25 de marzo en el Congreso, tal y como había anunciado él mismo y reclamó el PP, para explicar la posición de España sobre el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciados hace ya 10 días.

Fuentes parlamentarias explican que la semana que viene Sánchez participará en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, pero que no podrá quedarse en el pleno para ofrecer esas explicaciones porque tiene que atender una visita de Estado. El jefe del Ejecutivo esperará al miércoles siguiente para abordar también en su discurso las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo los días 19 y 20.

No está previsto que el Consejo de Ministros de este martes apruebe ninguna medida para paliar los efectos de la crisis económica derivada del conflicto, que ya se nota, por ejemplo, en la subida de precios de los carburantes. Hace 15 días, la Cámara baja tumbó el decreto del escudo social que incluía la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, y el Gobierno se comprometió a volver a aprobar las iniciativas incluidas en esa norma. Tanto el PP como los socios del Ejecutivo han apremiado en los últimos días a los socialistas para que pongan en marcha una batería de medidas más ambiciosa destinada a la protección de la ciudadanía.

Varios partidos se han movido ya para presentar sus exigencias e incluso registrar en el Congreso sus propias iniciativas, como es el caso de Podemos con la proposición de ley que ha bautizado como “plan anti Trump”.

Del lado del PP, Alberto Núñez Feijóo avanzó ya el domingo en un acto de campaña en Tordesillas (Valladolid) que su formación preparaba un “plan de emergencia” para hacer frente al alza de los precios por el conflicto. Este lunes, Génova desgranó las propuestas que exigen al Gobierno, buscando adelantarse al anuncio de La Moncloa sobre el paquete de medidas y para sofocar además la movilización del “No a la guerra”. Los planteamientos de los populares se sustentan principalmente en la bajada de impuestos. “Las consignas no dan de comer a los españoles. Nuestras propuestas, sí”, resumió el jefe del PP en la red social X.

Las demandas de Génova han sido contraatacadas por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que tras la Junta de Portavoces ha afeado al PP haber votado hace 12 días en contra del escudo social, donde se incluían medidas de protección por las consecuencias de la guerra de Ucrania, y sin embargo plantee ahora rebajas de impuestos por Irán. “Es una tomadura de pelo. Piden el voto para todos los españoles y luego los utilizan contra ellos”, ha censurado Mínguez en los pasillos del Congreso. Pero no ha aclarado si será Sánchez quien desvele por sí mismo las medidas durante su comparecencia en la Cámara baja el día 25. Solo ha concretado que, en cualquier caso, serán “medidas que se han demostrado que funcionan y que protegen a la mayoría de las familias”.

Mientras los partidos de Sumar abogan por un nuevo escudo que incluya todas las medidas juntas —e impedir así que se puedan tumbar algunas concretas que ya ha rechazado la derecha—, desde el grupo Mixto, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado que lo importante es que se traigan cuanto antes. “El escudo tiene que venir ya, y la fórmula tiene que ser la de negociar con la mayoría de investidura para que salga. Y si eso implica que haya que aprobar 10 decretos diferentes para que salgan diferentes medidas, pues que se hagan. No siempre tenemos las mismas recetas, pero nadie quiere que sea la mayoría social la que pague los efectos de esta crisis. Para eso hay que conseguir acuerdos con la mayoría de investidura”, ha expresado.