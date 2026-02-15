La alfombra roja de la Berlinale: de Dua Lipa y Charli XCX con transparencias a la presencia española con Elena Anaya

15 fotosBerlinaleLa alfombra roja de la Berlinale: de Dua Lipa y Charli XCX con transparencias a la presencia española con Elena Anaya El festival berlinés ha desplegado su alfombra para que por ella desfilen numerosas estrellas hasta el próximo domingoS Moda15 feb 2026 - 13:26CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosDua Lipa acudió al festival como acompañante de su novio, el actor inglés Callum Turner. Él estrenaba su último trabajo, la sátira ‘Rosebush Pruning’ del brasileño Karim Aïnouz, rodada en Cataluña. Para la velada Callum lució un traje marrón y la cantante un vestido de croché de Chanel y salones de Louboutin.Arturo Holmes (Getty Images)Dua Lipa, que es imagen de Chanel, escogió un vestido negro de croché que dejaba ver su ropa interior y lo combinó con una impresionante gargantilla de Bulgari.Arturo Holmes (Getty Images)El festival había arrancado el pasado jueves, concediéndole el Oso de Oro de Honor a Michelle Yeoh. También entre la polémica hacia la organización por no querer posicionarse una vez más sobre Gaza (aunque sí lo ha hecho en ediciones anteriores sobre la guerra de Ucrania).Arturo Holmes (Getty Images)Para recorrer la alfombra roja del festival, Michelle Yeoh recurrió a un vestido palabra de honor recién salido de la pasarela. Concretamente un diseño de la colección alta costura primavera-verano 2026 de Armani Privé que se presentó en París hace un par de semanas.Arturo Holmes (Getty Images)“Seguiré en el cine hasta que realicemos cambios adecuados, no solo para las minorías, sino para todos”, dijo Yeoh al recoger su premio. Para posar con él ante la prensa volvió a apostar por un diseño de Armani Privé de la misma colección de alta costura.Thomas Kronsteiner (Getty Images)Pamela Anderson es la protagonista de 'Rosebush Pruning', en la que interpreta a la matriarca de una familia. Para el estreno de la cinta lució un conjunto de vestido y capa en verde y rosa de la colección Resort 2026 de Carolina Herrera.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)Horas antes, para la presentación ante la prensa de su película, Pamela Anderson vistió una capa brocada corta, también de la firma Carolina Herrera.Sebastian Reuter (Getty Images)El acento español en los primeros días de festival lo ha aportado Elena Anaya, que también participa en 'Rosebush Pruning'. Para el estreno de la cinta la palentina combinó minifalda de cuero con camisa blanca con cristales decorativos en el cuello y una chaqueta de satén sobre los hombros.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)Para la presentación ante la prensa de la película, Anaya escogió también minifalda, esta vez con camisa y jersey corto de Prada.Sebastian Reuter (Getty Images)La estrella británica del pop Charli XCX presenta el falso documental ‘The Moment’, que ha coproducido y coescrito, en el que se burla de sí misma y del éxito de su álbum ‘Brat’. Para el ‘photocall’ de la película apostó por un vestido negro con transparencias de Lou de Bètoly, una diseñadora francesa pero afincada en Berlín.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)Para la puesta de largo de su cinta, Charli XCX con vestido negro de la colección Resort 2026 de Saint Laurent y salones de Louboutin.Arturo Holmes (Getty Images)El actor Rupert Grint (Ron Weasley en la saga de Harry Potter') acudió a Berlín para presentar su último trabajo, la cinta de terror 'Nightborn'.Sebastian Reuter (Getty Images)Bella Ramsey ha presentado 'Sunny Dancer' una cinta en la que interpreta a una enferma de cáncer. Para el estreno escogió un estilismo en negro con chaleco.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)Este Haim, con 'total look' de Louis Vuitton, en el estreno de 'Sunny Dancer'. Ella se encarga de la música original de la película.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)La actriz alemana Zazie Beetz en el estreno de 'Good Luck, Have Fun, Don't Die', cinta en la que participa. Optó por un conjunto estampado con lunares de Maximilian Raynor.Sebastian Reuter (Getty Images for Constantin Film)