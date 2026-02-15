La alfombra roja de la Berlinale: de Dua Lipa y Charli XCX con transparencias a la presencia española con Elena Anaya

La estrella británica del pop Charli XCX presenta el falso documental ‘The Moment’, que ha coproducido y coescrito, en el que se burla de sí misma y del éxito de su álbum ‘Brat’. Para el ‘photocall’ de la película apostó por un vestido negro con transparencias de Lou de Bètoly, una diseñadora francesa pero afincada en Berlín.

Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)