Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososFamosos
Alfombra roja de la Berlinale
15 fotos
Berlinale

La alfombra roja de la Berlinale: de Dua Lipa y Charli XCX con transparencias a la presencia española con Elena Anaya

El festival berlinés ha desplegado su alfombra para que por ella desfilen numerosas estrellas hasta el próximo domingo

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_