Un grupo proisraelí logra que el British Museum retire el término Palestina en su sala de Oriente Próximo

La organización UK Lawyers for Israel protestó ante la “falsa impresión de continuidad histórica” en el uso del nombre de la región

Fachada del British Museum de Londres. Pablo Zamora

El British Museum (Museo Británico) de Londres ha atendido las reclamaciones de un grupo proisraelí, y ha retirado el término Palestina de gran parte de las muestras y explicaciones que contenía su sala dedicada a Oriente Próximo, que cubre el periodo comprendido entre 1700 y 1500 a.C.

UK Lawyers For Israel (Abogados del Reino Unido en Defensa de Israel) envió una carta al director del museo, Nicolas Cullinan, en la que protestaba por la impresión de “continuidad histórica” con el uso del término.

“Al otorgar un solo nombre ―Palestina― retrospectivamente a toda la región, a lo largo de miles de años, se logra eliminar los cambios históricos y se crea una falsa impresión de continuidad", afirmaba la carta de protesta. “Se provoca de ese modo el efecto agravante de eliminar los reinos de Israel y Judea, que surgieron en torno al 1000 a.C., y situar erróneamente de ese modo el origen de los israelitas y del pueblo judío en Palestina”, añaden.

El museo ha abierto un periodo de consulta para atender la queja, pero el efecto inmediato ha sido la eliminación del término en varios de sus carteles y textos de la sala, en los que la costa del Levante mediterráneo era llamada Palestina, y algunos de sus habitantes descritos como “descendientes palestinos”.

El museo ha asegurado ahora, a través de un portavoz, que el término no resultaba “significativo” a la hora de describir regiones culturales antiguas. Algunos cambios, ha señalado, han sido el fruto de un proceso de investigación y de consulta con los visitantes.

La terminología, en cualquier caso, se presta a discusión. Textos procedentes del 1500 a.C. se refieren al Mediterráneo oriental como la Tierra de Canaán. El Reino de Israel aparece en un escrito egipcio de alrededor de 1200 a.C. Y el historiador Herodoto habla de Palestina en un texto del 500 a.C.

La asociación de abogados proisraelíes se ha apresurado a atribuirse el éxito de los cambios, con un comunicado en el que ha expresado su agradecimiento al museo por su disposición “a corregir terminología incorrecta”.

“Los museos juegan un papel vital en la educación pública, y es fundamental que sus descripciones reflejen la historia con precisión y neutralidad. Los cambios realizados son un paso importante para asegurar que los visitantes obtengan una comprensión exacta de lo que fue Oriente Próximo”, han escrito.