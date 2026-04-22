Kast presenta su megarreforma y la envía al Congreso: “La tarea número uno es generar empleo, el resto es música”

El mandatario de derechas presenta su Plan de reconstrucción, cuyo corazón implica una rebaja al impuesto corporativo de 27% al 23%. Ha parafraseado, en un sentido propio, una cita del expresidente socialista Ricardo Lagos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha firmado la mañana de este miércoles su Plan de Reconstrucción Nacional y ha enviado el proyecto de megarroforma al Congreso. Se trata de su principal apuesta desde que asumió el 11 de marzo, y cuyo corazón implica una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23%, lo que ha generado controversias con la oposición, que considera que la Administración plantea una “reforma tributaria encubierta” . En el Parlamento necesita 78 votos para que se apruebe la idea de legislar, el primer paso y, de no pasar esa etapa, el Gobierno de derechas deberá esperar un año para un nuevo intento.

En un discurso de casi 10 minutos desde La Moneda, acompañado de los ministros de su comité político, entre ellos los jefes de Hacienda y Vivienda, Jorge Quiroz e Iván Poduje, el mandatario agradeció “la buena disposición” que hasta ahora le han dado los partidos oficialistas al proyecto, y agregó en el listado en especial al Partido de la Gente (PDG), de corte populista y al Partido Nacional Libertario (PNL), de la ultraderecha. No mencionó a ninguna formación de la oposición, cuyas conversaciones se darán en el transcurso de este miércoles.

En su discurso, Kast recordó las palabras en 2017 que dijo el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), cuando señaló que, en el caso de Chile, “la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”, pero la acomodó para lo que cree que el país necesita hoy. “Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: la tarea número uno es generar empleo, el resto es música”. Y agregó: “En este proyecto se plantea un crecimiento, se plantean las fórmulas de cómo crecer y eso va a redundar en mayor cantidad de empleo”.

Kast inició su discurso al señalar que “si bien es un proyecto importante para nuestro Gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación” y agregó que, de aprobarse, “puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria”.

Citó cifras, antes de entrar al fondo: que hoy más de 800.000 chilenos que buscan trabajo “y no lo encuentran” y que dentro de ese número, “hay un porcentaje muy relevante de jóvenes que están desempleados, que no ven un futuro cierto para su vida, para constituir su familia, y eso es casi un 22%”. Y agregó que el crecimiento en el país sudamericano del 2% “no es una cifra cualquiera”, pues Chile, “al igual que naciones vecinas” podría estar creciendo al 3%, 3,5% o 4%. “La diferencia es enorme cuando uno pasa del 2% al 4% de crecimiento en la calidad de vida de nuestros compatriotas. También, señalar que hay más de 100.000 personas hoy día viviendo en campamentos [asentamientos precarios], familias viviendo en campamentos. Esos no son sólo números, son personas, son familias que ven truncadas las oportunidades de salir adelante, de mejorar la calidad de vida de sus hijos”.

Y añadió: “¿Quiénes ganan con este proyecto? Los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo, las familias que quieren adquirir su primera vivienda (...). Los adultos mayores, aquellos que con dificultad llegan a fin de mes y ven que junto con todo lo que tienen que pagar, tienen que pagar las contribuciones de una vivienda que ellos adquirieron con mucho esfuerzo”.

Según Kast, el proyecto que ha enviado al Congreso “cambia la lógica de lo que se venía realizando en los últimos años”. “Proponemos bajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23% de una manera gradual para generar más inversión, y más inversión es más empleo”.

Y explicó que se plantea entregar un crédito tributario de cerca de 1.400 millones de dólares que serán entregados a 235.000 pymes [pequeñas y medianas empresas], “235.000 sueños de progreso que están ahí, personas que quieren salir adelante, que quieren crecer, que quieren duplicar el emprendimiento que tienen, y hoy día no pueden”.

Otro punto que recalcó es “terminar o bajar la incertidumbre tributaria que hoy día afecta a muchas personas que quieren invertir. En los últimos años, ustedes lo saben, ha habido múltiples reformas tributarias. ¿Qué certeza puede tener alguien que quiere emprender si no sabe cuántos impuestos va a pagar a los pocos años de comenzar su emprendimiento? Uno necesita reglas claras para invertir y saber en el tiempo cuánto le va a tocar pagar de impuestos".

Entre las propuestas que citó, está la reducción de “los plazos de la burocracia. En cortos años, los plazos para habilitar un proyecto de inversión se han casi duplicado, y hoy día un proyecto de inversión mediano o grande puede estar mil días o más detenido por lo que se ha denominado en Chile la permisología. También, y como todos saben, queremos tener recursos para avanzar rápido y de manera eficaz, eficiente, sin tener que demoler construcciones que se construyen de manera apurada para proyectar una relativa solución a un drama como la destrucción de las viviendas de miles de familias", señaló en referencia a quienes fueron afectados por los megaincendios tanto en Viña del Mar, en febrero de 2024, como en la zona centro-sur, en enero pasado.

“Hoy este proyecto va a quedar en manos del Congreso, y cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer. Si va a estar del lado del empleo o del estancamiento”, dijo.