Muere corneado el ganadero Santiago Barrero San Román durante la celebración de los toros ensogados en Beas de Segura (Jaén)

El joven ganadero Santiago Barrero San Román ha muerto en la tarde del viernes a los 33 años en Beas de Segura (Jaén) al ser corneado por un astado durante la celebración de los festejos de los toros ensogados de las fiestas de San Marcos de esta localidad jienense, declarados Fiestas de Interés Turístico de Andalucía.

Según se ha informado desde la Hermandad de San Marcos (organizadora de los festejos) y el Ayuntamiento del municipio, ha sido sobre las 19:00 horas cuando un toro ha embestido contra un hombre, al que le propinó varias cornadas con diferentes trayectorias provocándole heridas abdominales, inguinales y torácicas.

Tras el grave suceso, el herido fue trasladado de inmediato a la enfermería instalada junto a la explanada de San Marcos, donde el equipo médico intervino de urgencia ante la extrema gravedad de las heridas que presentaba. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarle, su estado no mejoró y, en el intento de trasladarle a un centro hospitalario, falleció alrededor de las 20:00 horas.

La Asociación de Ganaderías de Lidia a través de la red social X, ha confirmado que el fallecido es Santiago Barrero San Román, propietario junto a su mujer, Vanesa, del hierro de Toros de San Román, fundado en 2022 y cuyas reses, de procedencia Torrestrella, pastan en Villamanrique (Ciudad Real).

El joven ganadero era nieto del también criador de reses bravas Antonio San Román, de cuya ganadería estuvo al frente antes de embarcarse en el proyecto familiar.

“Lamentamos profundamente comunicar la triste perdida de nuestro joven ganadero Santiago Barrero San Román, fallecido hoy 24 de abril tras una cornada mortal en Beas de Segura”, recoge el mensaje de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

Tras conocerse este trágico suceso, se suspendieron los festejos previstos para ayer viernes, aunque en principio la jornada del sábado se desarrollará con normalidad, si bien se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima de estos festejos taurinos.