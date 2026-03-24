Alza de los combustibles en Chile: cuánto suben y las medidas de mitigación impulsadas por el Gobierno

El Gobierno de derechas del presidente José Antonio Kast concreta este lunes su anuncio sobre una fuerte alza en el precio de la gasolina y del diésel, a lo que ha sumado un cambio en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el método que permite suavizar los efectos del incremento en los valores para los consumidores. Este ajuste, que impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aparece en medio del incremento global en el precio del crudo por los efectos del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Además de la guerra en Oriente Próximo, esta modificación se concreta justo cuando la actual Administración intenta avanzar en sus primeros recortes fiscales para aplacar el déficit que, según las autoridades vigentes, han recibido de parte del Ejecutivo de izquierdas del expresidente Gabriel Boric.

Los anuncios sobre el Mepco son claves para marcar el rumbo del recién instalado Gobierno. El alto costo del combustible está asociado a un incremento generalizado de otros productos y servicio, lo que en el corto plazo puede golpear al control de la inflación. A ellos se agrega el rol de algunos grupos de presión como los gremios de los camioneros —que han exigido la continuidad del mecanismo— y de los propios automovilistas. El ministro Quiroz ha restado importancia a la impopularidad que recaería en él con la aplicación de estas medidas. “Si un ministro de Hacienda quiere ser popular, porque está pensando ganar votos el día de mañana, entonces es mejor que no sea ministro de Hacienda, que se dedique a ser popular”, ha dicho Quiroz durante la semana pasada en un semanario de Diario Financiero.

Qué es el Mepco

El Mepco fue creado por ley en 2014 y consiste en establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido. En lo concreto, el sistema permite que el alza o la baja del precio del crudo en los mercados internacionales sea amortiguada y establece límites en los precios de la distribución. Se estima que con el Mepco activado el incremento es de 2,4%, por lo que se calcula que el incremento fijado para esta semana en las gasolinas de 93 y 97 octanos alcancen los 26 pesos por litro (2,9 centavos de dólar, aproximadamente); mientras que sin el mecanismo aplicado el aumento llegaría a los 300 pesos (33 centavos de dólar).

El primer cambio anunciado por el Gobierno

El lunes por la mañana, horas antes de que el ministro Jorge Quiroz informara en detalle sobre los cambios al Mepco, el Ejecutivo ha revelado la primera gran modificación al sistema. En una publicación en el Diario Oficial, el ministerio de Hacienda ha modificado el calendario de aplicación del alza de los combustibles, que se aplicará cada cuatro semanas y no cada tres, como se hacía hasta ahora. Este cambio impactará en el cálculo del incremento en el valor de la gasolina para todo un mes.

Cuánto subirá la gasolina

Durante la noche del lunes el Gobierno ha confirmado que a partir de este jueves 26 de marzo —con la evolución de los precios internacionales incorporada y luego de la tramitación del decreto y el cálculo de la Comisión Nacional de Energía— se proyectan incrementos de 370 pesos (41 centavos) por litro en la gasolina y 580 pesos (64 centavos para el diésel.

Las medidas de mitigación

El ministerio de Hacienda ha dicho que alza en el precio de los combustibles serán mitigadas con siete medidas, que no requieren de un trámite legislativo en el Congreso para su tramitación. La autoridad ha anunciado el congelamiento del precio del boleto del transporte público en Santiago hasta el mes de diciembre; la ley espejo para transferir el subsidio de la capital chilena hacia las regiones; una baja en el valor de la parafina (queroseno) hacia el valor del mes de febrero, con un congelamiento tarifario durante el otoño y el invierno; un subsidio de 100.000 pesos (110 dólares) mensuales para los taxis y colectivos por seis meses (hasta septiembre); una línea de crédito preferencial para que taxistas y colectiveros puedan renovar sus flotas por vehículos eléctricos; y se suspenderá de forma transitoria el crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas.