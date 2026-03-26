La caída de la inmigración lastra el crecimiento poblacional en las ciudades de Estados Unidos

Las áreas metropolitanas de la frontera con México son las más afectadas. Nueva York pasa de liderar el crecimiento al decimotercer puesto por la menor llegada de migrantes

La composición de la población de Estados Unidos se resiente de la ofensiva contra la inmigración de la Administración de Donald Trump. Según los nuevos datos de la Oficina del Censo de EE UU, publicados este jueves, la disminución de la llegada de migrantes propició que la mayoría de las áreas metropolitanas y los condados registraran un crecimiento poblacional más lento el año pasado. La tasa de crecimiento promedio de las áreas metropolitanas descendió del 1,1% en 2024 al 0,6% en 2025. De las 387 áreas metropolitanas, 310 experimentaron un menor incremento que durante el año anterior.

El área metropolitana de Nueva York pasó de registrar el mayor crecimiento poblacional en 2024 a ocupar el puesto número 13 en 2025, debido a la disminución de la llegada de migrantes. En cambio, dos potencias de crecimiento constante durante esta década —las áreas texanas de Houston y Dallas-Fort Worth— encabezaron la lista, seguidas por las áreas metropolitanas de Atlanta (Georgia), Phoenix (Arizona) y Charlotte (Carolina del Norte).

Varias ciudades de tamaño medio en Florida y Carolina del Sur registraron las tasas de crecimiento más elevadas. Ocala (Florida), situada a unos 130 kilómetros al noroeste de Orlando y conocida por sus granjas de caballos, lideró la lista con una tasa del 3,4%. Le siguieron Myrtle Beach, que se ha convertido en un refugio para jubilados, y Spartanburg, ambas en Carolina del Sur.

La caída fue más pronunciada en las comunidades situadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En Laredo, Texas, el crecimiento de la población pasó del 3,2% en 2023-2024 al 0,2% entre 2024 y 2025; en Yuma, Arizona, se pasó del 3,3% al 1,4%, y en el área de El Centro, en el Estado de California, la población se contrajo un 0,7%, tras haber registrado un alza del 1,2% el año anterior. Al igual que en 2024, los principales destinos para los migrantes —en términos de cifras absolutas— en 2025 fueron los condados que albergan a Houston (Texas), Miami (Florida) y Los Ángeles (California), pero registraron una caída drástica. Nueve de cada diez condados de Estados Unidos registraron niveles de inmigración inferiores en 2025 en comparación con 2024, según la Oficina del Censo.

Las cifras, que abarcan el periodo de un año hasta julio de 2025, reflejan los meses iniciales del segundo mandato del presidente Trump y el comienzo de la cruzada antiinmigración de su Administración. Ante el envejecimiento de la población estadounidense y la disminución de las tasas de natalidad en Estados Unidos durante las últimas dos décadas, la inmigración se ha convertido en una importante fuente de crecimiento en muchas comunidades. Sin embargo, las políticas dictadas desde la Casa Blanca han desincentivado el ingreso de los extranjeros. Además de haber cerrado prácticamente la frontera para la entrada de migrantes, el aumento de las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y el objetivo de lograr la mayor deportación de la historia presentan un panorama poco estimulante para atraer a los no ciudadanos.

“Los condados más grandes del país, como los del área metropolitana de Nueva York, suelen ser centros de migración internacional: reciben un gran número de migrantes internacionales, pero pierden personas que se trasladan a otras partes del país mediante la migración interna”, explicó George M. Hayward, demógrafo de la Oficina del Censo. “Al registrar menores ganancias provenientes de la migración internacional, este tipo de condados vieron disminuir su crecimiento poblacional, o incluso transformarse en una pérdida”.

Caída en 8 de cada 10 condados

Entre los 2.066 condados que crecieron entre 2023 y 2024, casi 8 de cada 10 vieron cómo su crecimiento se desaceleraba o invertía su dirección en 2025. En muchos casos, los condados que ya se encontraban en declive vieron acelerar sus pérdidas. Aquellos situados a lo largo de la frontera estuvieron afectados por una menor afluencia de migrantes; los situados en la costa del Golfo de Florida perdieron residentes a consecuencia de una serie de huracanes. Dos de ellos, Helene y Milton, arrasaron los condados de la costa en el otoño de 2024, dejando tras de sí daños por valor de decenas de miles de millones de dólares. Las tormentas también provocaron que los residentes abandonaran la zona.

Un 65% de los condados registró un decrecimiento natural (más defunciones que nacimientos), aproximadamente el mismo nivel que en los dos años anteriores. El crecimiento de la población en Estados Unidos se ha sostenido en los últimos años gracias a los nacimientos registrados entre los latinos, la mayor minoría del país. La persecución por el perfil racial de las detenciones, sin embargo, está desincentivando su ingreso en el país. La desaceleración en la migración internacional, en comparación con el año anterior, se produce después de que la afluencia de migrantes haya contribuido a que las zonas urbanas se recuperaran de la pandemia de covid.

Los patrones de migración interna continúan redistribuyendo la población desde los condados más grandes hacia los menos poblados. En conjunto, los 50 condados con un millón o más de habitantes registraron una pérdida neta por migración interna de 637.634 personas. Por el contrario, aquellos condados con menos población ganaron residentes.

En su conjunto, las áreas metropolitanas perdieron población entre 2024 y 2025 debido a la migración interna neta (-119.205). Sin embargo, aunque menor, el aumento de la migración internacional neta y el crecimiento natural consiguieron compensar las pérdidas.