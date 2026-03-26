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Motociclismo
Mundial de Motociclismo

GP de las Américas de MotoGP, Moto2 y Moto3: horarios y dónde ver las carreras

MotoGP aterriza en Austin, la verdadera vara de medir para Marc Márquez y Ducati tras un GP de Brasil complicado

Los hermanos Márquez, en el GP de Brasil.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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Tras el doble triunfo logrado por el italiano Marco Bezzecchi en los GP de Tailandia y Brasil, MotoGP no se detiene y cruza de nuevo el Atlántico para llegar a Estados Unidos, concretamente al emblemático Circuito de las Américas, una de las pruebas más duras, físicas y emocionantes del calendario. Su característico ascenso de 41 metros hasta la primera curva lo convierte en un trazado verdaderamente único. Es la primera gran prueba para un Marc Márquez que todavía sigue pillando ritmo de competición tras su lesión en 2025.

Horarios del GP de las Américas

Viernes 27 de marzo

Moto3 | FP1: 15:00 horas

Moto2 | FP1: 15:50 horas

MotoGP | FP1: 16:45 horas

Sábado 28 de marzo

Moto3 | FP2: 14:40 horas

Moto2 | FP2: 15:25 horas

MotoGP | FP2: 16:10 horas

MotoGP | Sprint: 21:00 horas

Domingo 29 de marzo

Moto3 | Carrera (14 vueltas): 19:00 horas

Moto2 | Carrera (16 vueltas): 20:15 horas

MotoGP | Carrera (20 vueltas): 22:00 horas

Dónde ver el GP de las Américas de MotoGP

Las carreras del Circuito de las Américas se podrán seguir a través de DAZN.

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