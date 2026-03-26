GP de las Américas de MotoGP, Moto2 y Moto3: horarios y dónde ver las carreras
MotoGP aterriza en Austin, la verdadera vara de medir para Marc Márquez y Ducati tras un GP de Brasil complicado
Tras el doble triunfo logrado por el italiano Marco Bezzecchi en los GP de Tailandia y Brasil, MotoGP no se detiene y cruza de nuevo el Atlántico para llegar a Estados Unidos, concretamente al emblemático Circuito de las Américas, una de las pruebas más duras, físicas y emocionantes del calendario. Su característico ascenso de 41 metros hasta la primera curva lo convierte en un trazado verdaderamente único. Es la primera gran prueba para un Marc Márquez que todavía sigue pillando ritmo de competición tras su lesión en 2025.
Are you ready for the #MotoGP rodeo? 🤠#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/8lAg1AzhS5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 25, 2026
Horarios del GP de las Américas
Viernes 27 de marzo
Moto3 | FP1: 15:00 horas
Moto2 | FP1: 15:50 horas
MotoGP | FP1: 16:45 horas
Sábado 28 de marzo
Moto3 | FP2: 14:40 horas
Moto2 | FP2: 15:25 horas
MotoGP | FP2: 16:10 horas
MotoGP | Sprint: 21:00 horas
Domingo 29 de marzo
Moto3 | Carrera (14 vueltas): 19:00 horas
Moto2 | Carrera (16 vueltas): 20:15 horas
MotoGP | Carrera (20 vueltas): 22:00 horas
Dónde ver el GP de las Américas de MotoGP
Las carreras del Circuito de las Américas se podrán seguir a través de DAZN.
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