Las familias de los tres desaparecidos españoles en Indonesia dicen que la búsqueda se prolongará entre tres y seis días

La quinta jornada de búsqueda de los tres españoles que permanecen desaparecidos en el mar de Indonesia desde el pasado viernes tras naufragar el barco turístico ha concluido este martes “sin resultados relevantes”. “No obstante, las familias queremos expresar nuestras satisfacción por el incremento progresivo de los medios humanos y técnicos desplegados en el dispositivo”, agregan en un comunicado los allegados de las tres personas aún no localizadas: Fernando Martín, entrenador de Valencia CF femenino de 44 años, uno hijo suyo (de 9 años) y un hijo (de 10 años) de su mujer, Andrea Ortuño, que se salvó del siniestro.

El lunes fue rescatado el cadáver de la menor desaparecida de 12 años, también hija de Andrea, de 37 años. La madre logró salvarse junto con su hija de siete años al encontrarse ambas en la parte superior de la cubierta, en el exterior del barco, cuando este se hundió golpeado por las olas frente a la costa de la localidad turística de Labuan Bajo, la puerta de entrada del parque natural de la isla de Komodo.

Las familias de los cuatro valencianos desaparecidos insisten en “agradecer la implicación y colaboración no solo de las autoridades locales, sino también de los voluntarios y de las empresas e instituciones privadas de la zona, que están participando activamente en este operativo, el cual se prolongará entre tres y seis días más a partir de hoy”. Además, el comunicado informa de que “la menor rescatada el pasado viernes ya se encuentra en España” y pide que “se respete su intimidad y la de su entorno en estos momentos especialmente delicados”.

Varios medios de comunicación del país asiático indican que este martes solo se han hallado restos de la embarcación siniestrada en la quinta jornada de búsqueda. Alrededor de un centenar de personas participan en el dispositivo de rescate. Además de profesionales de la agencia estatal, buceadores y policías, se han implicado pescadores de la zona.

Se siguen investigando, por otra parte, las causas del naufragio: si hubo efectivamente un fallo en el funcionamiento del motor y si la embarcación de madera no estaba preparada para un recorrido entre las islas como el contratado y para soportar un fenómeno marítimo infrecuente que produce un fuerte oleaje en un corto intervalo de tiempo. Este es “poco común”, con “olas impredecibles”, según señaló Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, en declaraciones recogidas por Efe.

Muestras de condolencia

Las muestras de dolor y condolencias por la desaparición de Fernando Martín y de los tres menores se suceden en Valencia. El antiguo futbolista profesional, que jugó de defensa en equipos como el Alcoyano o el Ontinyent, era una persona conocida en diversos ámbitos por su actividad deportiva, más allá del fútbol. Además de su actividad en el Valencia CF, era entrenador personal y colaboraba en diversos gimnasios de la ciudad. Desde el pasado fin de semana, se han multiplicado los mensajes de conmoción y pésame en las redes sociales de personas que habían sido entrenadas por el deportista malogrado, recordando su seriedad, rigor y bonhomía.

También la niña fallecida jugaba al fútbol y sus compañeras han quedado consternadas por la tragedia en que ha acabado un viaje familiar a las islas paradisiacas de Indonesia durante las fiestas navideñas. La familia de Andrea Ortuño regenta el conocido restaurante El Coso del Mar, que forma parte del frente gastronómico de la playa de las Arenas, junto al Malvarrosa. Ella administra el hotel, ubicado en el mismo edificio frente al mar.