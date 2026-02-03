50 años después de que Cruyff fuera capitán con la ‘senyera’

El 1 de febrero de 1976, el pasado domingo se cumplieron 50 años, el capitán del FC Barcelona compareció en el Camp Nou para la disputa del partido de Liga contra el Athletic Club con un brazalete en el brazo izquierdo compuesto por las cuatro barras de la bandera de Cataluña. La carga simbólica del Barça, un club catalán y entonces significadamente catalanista, adquirió una especial dimensión por la presencia de la senyera en la cinta habitualmente blanca y porque su portador era una figura universal como Johan Cruyff, decisivo para la proyección del barcelonismo y de su carta de naturaleza desde su llegada en 1974. La bandera del país como brazalete de capitán, un distintivo común de los equipos de Liga a partir de la temporada 1974-1975, pasó a ser una conquista especial de la entidad azulgrana en su lucha por recuperar la catalanidad original, una prioridad durante el mandato de Agustí Montal Costa (1969-1977).

La sorpresa fue mayúscula cuando se advirtió la senyera en el brazal de Cruyff. No hubo aviso ni mucho menos publicidad por parte del Barça. Había que actuar con mucho sigilo para sortear los controles políticos y policiales porque solo hacía dos meses que había muerto Franco. La determinación del FC Barcelona era evidente desde que los actos de su 75 aniversario se convirtieron en una de las manifestaciones más impactantes de catalanismo (1974). El Camp Nou ya había aparecido lleno de banderas catalanas que estaban prohibidas el 28 de diciembre de 1975 en un partido contra el Real Madrid. Las telas de color amarillo y rojo habían sido fabricadas a escondidas y exhibidas de manera ingeniosa por empresarios y directivos como Jacint Borras. Las consignas políticas se alternaron con los cánticos festivos por el gol a última hora de Rexach que supuso la victoria en el clásico por 2-1.

Las iniciativas emprendidas desde el club fueron varias y diversas, muchas veces en sintonía con las actividades que se sucedían en la ciudad, alguna también recordada ahora como fue el concierto de Lluís Llach en el Palau d’Esports celebrado en enero de 1976. El mismo día 1 de febrero de 1976 en que los barcelonistas derrotaron al Athletic en el estadio por 2-1, con goles de Asensi y Neeskens, hubo una manifestación muy celebrada en Barcelona con el lema de “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia” como recuerda el periodista e historiador Xavier Garcia Luque. Y el 5 de septiembre del mismo año 1976 Joaquim Maria Puyal protagonizó desde Ràdio Barcelona la primera retransmisión en catalán de un partido del Barça. El club azulgrana siempre ha presumido de su carácter integrador y de cohesión social, así como de su compromiso político frente a la dictadura de Franco.

La bandera catalana llegó a ser eliminada del escudo de la entidad y su nombre cambiado a la fuerza: el FC Barcelona pasó a ser CF Barcelona. Así se explica el interés del Barça por recuperar sus signos de identidad y la divisa més que un club asumida oficialmente en los discursos del club desde 1968 cuando fue pronunciada por el entonces presidente Narcís de Carreras.

El Athletic no solo fue espectador en el Camp Nou del estreno de Cruyff como capitán del Barcelona con la bandera catalana, sino que el 5 de diciembre de 1976 compartió con la Real Sociedad un momento emblemático de la Liga. Los capitanes de ambos equipos, Inaxio Kortabarria y José Ángel Iribar, portaban una ikurriña cuando entraban al terreno de juego de Atotxa. “Después de la larga dictadura de Franco, todos estábamos para apoyar y hacer algo. Nosotros éramos parte del pueblo, yo siempre me he sentido así, y nos veíamos en la obligación de aportar algo. Y fue lo de la ikurriña”, manifestó Kortabarria a la Cadena SER.

El gesto fue especialmente aplaudido por la hinchada, asombrada por una acción que se había acordado sin que el árbitro supiera nada después que la bandera prohibida hubiera viajado escondida en el tubo de escape de un coche desde Getaria. La bandera vasca, especialmente perseguida, había tenido menos visibilidad en los estadios del Athletic y la Real que la senyera en el Camp Nou. El Barça la exhibió muy a menudo en las gradas del estadio e incluso en el brazalete de Johan Cruyff.