Athletic - Barcelona en directo | Flick da descanso a Pedri y Raphinha
Valverde apuesta por el canterano Selton en el once | Los azulgranas buscan volver a dejar al Madrid a cuatro puntos y los rojiblancos quieren acercarse a los puestos europeos
Athletic y FC Barcelona se miden este sábado a partir de las 21.00 en San Mamés en la jornada 27 de la Liga. Los azulgranas buscan una victoria que les devuelva a la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que este viernes venció al Celta en Balaídos en el último suspiro con un gol de Valverde. Los rojiblancos por su parte quieren ganar para acercarse a los puestos europeos y resarcirse del duro varapalo de la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Flick recupera para el partido a Lewandowski, pero no cuenta con De Jong, Balde y Koundé. Ernesto Valverde por su parte tampoco dispone de Nico Williams y Yeray.
¡Sale también el once del Athletic!
El canterano Selton entra en el once de Valverde.
XI: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Selton, Berenguer; Unai Gómez.
¡Ya sale el once del Barcelona!
Tres cambios de Hansi Flick en el once. Destaca la suplencia de Raphinha y tampoco está Pedri. El técnico alemán introduce a Casadó, Dani Olmo y Rashford.
XI: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Athletic - Barcelona!
