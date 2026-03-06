Álvaro Arbeloa: “Estoy muy contento por los jugadores que han querido venir”

El entrenador del Real Madrid, que acude a Balaídos con diez bajas, destaca la aportación de la cantera y espera que el triunfo sea un punto de inflexión

Por convencimiento pleno, como trasladó Álvaro Arbeloa, o pura necesidad, al entrenador del Madrid no le quedó otra que acudir a la habitualmente olvidada Fábrica en una noche agónica en Balaídos. Con la marea subiendo, por el campo aparecieron Thiago Pitarch, César Palacios y Manuel Ángel, además de Gonzalo García. “Hay que valorar más la cantera. Aquí vienen los mejores jugadores del mundo, pero tenemos canteranos de muchísima calidad”, proclamó Arbeloa, preparador del Castilla hasta enero.

Una velada al límite acaparada por los más imberbes y resuelta por dos goles de dos medios en los tres tiros a puerta de los blancos: Tchouameni y Valverde en ausencia de Mbappé. “Ojalá esta personalidad y carácter sean un punto de inflexión, y a partir de aquí todo vaya mucho mejor. Esto es el Real Madrid: pelear y luchar”, afirmó el entrenador blanco antes de dejar una frase con un mensaje enigmático en una cita con muchas bajas. “Estoy feliz, sobre todo, por la gente que ha querido venir, que ha querido empujar. Estos son los momentos en los que se ven a los jugadores del Madrid, y hoy he visto a muchos”.

El rosario de ausencias en los blancos ascendió a diez entre lesionados y sancionados: Militão, Huijsen, Carreras, Alaba, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé. Así que en el medio volvió a irrumpir por segundo encuentro consecutivo Thiago Pitarch, de 18 años, que se llevó la mayor parte de los elogios. “Hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho, por su personalidad, esfuerzo, capacidad de presionar cómo quiere el balón, su dinamismo... Tira uno, dos, diez desmarques, aunque no se la den. Lo necesitamos ante este tipo de defensas. Se está ganando los minutos él solo, no es cosa de mi confianza”, apuntó Arbeloa. En el minuto 90, el técnico sacó en su lugar a Manuel Ángel y un robo de este fue la antesala del tanto con rebote de Valverde.

“Nadie ha puesto más a Güler que yo”

La defensa titular del Madrid explicó muchas cosas de las penalidades físicas del equipo: Mendy salió en el once por segunda vez desde el pasado abril; Asencio se incorporó a la lista en el último momento tras la contractura cervical que sufrió hace diez días contra el Benfica; Rüdiger arrastra un problema crónico en la rodilla izquierda; y Trent Alexander-Arnold enlazó por primera vez esta temporada cinco encuentros de Liga jugando. La pasividad defensiva del lateral inglés en el 1-1 a punto estuvo de arruinar a los blancos. Sin embargo, una acción de Mendy en el tramo final mantuvo el empate. “Cuando está en el campo, es más fácil que el Madrid gane”, lo halagó Arbeloa, que reconoció que había asumido un riesgo físico por darle 90 minutos tras tanto tiempo de inactividad. En el banquillo tenía a Fran García.

De entrada, el técnico había prescindido de un nueve puro (Gonzalo) para dar carrete a Brahim, cuya escasa participación en las últimas semanas había sido uno de los temas de debate alrededor del equipo. Pero la función del hispanomarroquí no superó la calificación de discreta y a falta de un cuarto de hora deshizo el movimiento.

También se marchó Güler en el minuto 65 por César Palacios, y el turco volvió a torcer el morro, como hace tres semanas en Lisboa. Por si acaso, Arbeloa le mandó un mensaje. “No sé si hay algún entrenador que lo haya puesto más minutos que yo. Creo que no”, le lanzó. “Quedan 33 puntos. Casi no ha empezado la Liga”, cerró el entrenador del Madrid.