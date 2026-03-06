Celta - Real Madrid en directo | Los de Arbeloa, obligados a ganar si quieren seguir aspirando a LaLiga

El jugador del Real Madrid Vinicius Jr, durante el entrenamiento previo al partido ante el Celta.

Los blancos, con muchas bajas, se juegan el campeonato doméstico en Balaídos ante un Celta que se impuso en la ida en el Bernabéu

El Real Madrid visita Balaídos con la obligación de conseguir los tres puntos: actualmente los blancos están a cuatro del Barça, por lo que caer a siete puntos de distancia faltando once jornadas de liga podría significar el fin de las aspiraciones del equipo de Arbeloa al título. Además, el Real cuenta con bajas muy importantes para el partido de hoy: Mbappé, Carreras, Mastantuono, Rodrygo, Huijsen... no podrán disputar el partido, ya sea por lesiones o por acumulación de tarjetas. El Celta ya se impuso al Madrid en el Bernabéu por 0-2 en un recital de fútbol, y hoy buscará la victoria para asentarse todavía más en puestos europeos.