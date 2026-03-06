Celta - Real Madrid en directo | Los de Arbeloa, obligados a ganar si quieren seguir aspirando a LaLiga
Los blancos, con muchas bajas, se juegan el campeonato doméstico en Balaídos ante un Celta que se impuso en la ida en el Bernabéu
El Real Madrid visita Balaídos con la obligación de conseguir los tres puntos: actualmente los blancos están a cuatro del Barça, por lo que caer a siete puntos de distancia faltando once jornadas de liga podría significar el fin de las aspiraciones del equipo de Arbeloa al título. Además, el Real cuenta con bajas muy importantes para el partido de hoy: Mbappé, Carreras, Mastantuono, Rodrygo, Huijsen... no podrán disputar el partido, ya sea por lesiones o por acumulación de tarjetas. El Celta ya se impuso al Madrid en el Bernabéu por 0-2 en un recital de fútbol, y hoy buscará la victoria para asentarse todavía más en puestos europeos.
¡EMPIEZA EL ENCUENTRO EN BALAÍDOS! ¡EMPIEZA EL CELTA-REAL MADRID!
¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego acompañados por el trío arbitral! El colegiado de la contienda es Isidro Díaz de Mera Escuderos. Suena el himno del centenario del Celta. AM-BIEN-TA-ZO en Balaídos.
Ha sonado en Balaídos 'Like a Prayer' de Madonna en un miniconcierto que ha tenido lugar sobre el césped en directo, porque el club le ha pedido ayuda a la icónica cantante que le ayude a recuperar la camiseta que llevó en su actuación en Vigo en los años 90. Bonito homenaje.
DATO. Ferland Mendy disputa su primer partido como titular en LaLiga tras un año, desde marzo de 2025 ante el Real Betis. El francés ha disputado solo 86 minutos en la competición en el último año.
DATO. Thiago Pitarch, con 18 años y 215 días, es el cuarto jugador más joven en disputar dos partidos como titular en LaLiga con el Real Madrid en el siglo XXI, tras Franco Mastantuono (18a y 16d), Raphaël Varane (18a y 152d) y Vinícius Júnior (18a y 185d), siendo Pitarch el español más joven en conseguirlo.
En el banquillo del Real Madrid, casi todo canteros blancos menos Lunin, impresionante: Dani Carvajal, Andrii Lunin, Gonzalo, Fran García, Diego Aguado, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios, Sergio Mestre y Lamini Fati.
En el banquillo del Celta de Vigo: Iván Villar, Joseph Aidoo, Fer López, Iago Aspas, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez y Jones El Abdellaoui.
REAL MADRID. Arbeloa sale en Balaídos con: Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz y Arda Güler.
CELTA DE VIGO. Giráldez apuesta por: Ionut Radu, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Román, Óscar Mingueza, Williot Swedberg, Borja Iglesias y Ferran Jutglà.
¡YA TENEMOS ALINEACIONES CONFIRMADAS EN AMBOS EQUIPOS! Gonzalo, en el banquillo; entra Brahim en su lugar. Thiago Pitarch vuelve a ser titular tras su debut ante el Getafe en la competición. En el Celta, once de gala de Giráldez para enfrentarse a los madrileños.
Por su parte, el Celta es sexto con 40 puntos, y los de Claudio Giráldez saben que una victoria esta noche ante su público les permitiría empatar a puntos con el Betis, quinto. Un encuentro complicado que, sin embargo, jugarán ante un Real Madrid que llega con un amplio parte de bajas y lesionados: Militao, Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Ceballos, Alaba y Camavinga se perderán este encuentro por lesión; Carreras, Huijsen y Mastantuono por sanción. Tremendo. Por su parte, el Celta no podrá contar con Pablo Durán, pero Giráldez recupera a Marcos Alonso, Starfelt y Borja Iglesias.
El equipo de Álvaro Arbeloa visita Galicia después de su derrota del pasado lunes ante el equipo de Bordalás, un encuentro que permitió que el Barcelona pudiera sostener sus 4 puntos de ventaja sobre los blancos. Con 60 el Real Madrid y 64 el Barcelona, una victoria ante los celestes podría presionar a los culés de cara al encuentro que disputen esta jornada -y ambos con los ojos puestos en la próxima ronda eliminatoria europea-. El miércoles, Concha Espina recibe al Manchester City, por lo que la cabeza de los jugadores también está puesta en eso.
¡Buenas noches y bienvenidos a este encuentro que abre la jornada 27 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Celta de Vigo y Real Madrid en Balaídos!
