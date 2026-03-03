Rodrygo se rompe el cruzado y el menisco y se pierde el resto de la temporada y el Mundial
El brasileño sintió dolor en la rodilla derecha en el partido contra el Getafe y estará alrededor de un año de baja
La derrota del Real Madrid este lunes contra el Getafe dejó una herida más profunda y duradera que los cuatro puntos que le separan ahora del Barcelona en la Liga. Durante el partido, Rodrygo Goes se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, por lo que se pierde el resto de la temporada y el Mundial de este verano, para cuyo comienzo faltan solo 100 días. En el club calculan que pasará alrededor de un año hasta que pueda volver a jugar.
Parte médico de Rodrygo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026
El brasileño entró al campo en el minuto 54 con 0-1 para tratar de impulsar la remontada. En el 66, se le quedó clavada la rodilla derecha después de un regate a Liso en la banda izquierda. Se le bloqueó la articulación y se echó al suelo unos segundos fuera del campo. El árbitro se acercó a comprobar su estado. Rodrygo se levantó y regresó al campo. Terminó el encuentro aún tocándose la rodilla, con malas sensaciones. Los médicos le realizaron una primera exploración en el estadio y le citaron para más pruebas este martes. Ahí es donde se le encontró la grave lesión confirmada por el club en un parte médico publicado a primera hora de la tarde de este martes.
El brasileño es el quinto futbolista de la plantilla que se ha roto el cruzado en los dos últimos dos años y medio. Courtois lo sufrió el 10 de agosto de 2023 en la rodilla izquierda durante un entrenamiento en Valdebebas. Dos días más tarde, Militão tuvo la misma lesión en la misma pierna durante el partido de Liga en San Mamés contra el Athletic de Bilbao. El 17 de diciembre cayó Alaba víctima de la misma dolencia, también en la pierna izquierda.
Al año siguiente, el 5 de octubre, Carvajal sufrió una lesión aún más grave. En un partido contra el Villarreal en el Bernabéu, el capitán se rompió el ligamento cruzado anterior, el colateral y el tendón poplíteo de la pierna derecha. Mientras, Militão empezaba a reincorporarse al juego, pero volvió a caer el 9 de noviembre: esta vez fue el cruzado de la otra rodilla, la derecha.
