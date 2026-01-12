Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Agricultura

Los agricultores catalanes levantan las protestas tras reunirse con Illa

El president les promete más controles para productos de fuera de la Unión Europea y ayudas en el precio de los hidrocarburos

Agencias
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los representantes de la organización agraria Revolta Pagesa han levantado esta tarde los cortes que mantenían en diferentes puntos de Cataluña tras haberse reunido durante cerca de tres horas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El corte de la AP7 en la provincia de Girona, entre Borrassà y Vilademuls, era el más relevante que mantenían los agricultores, que han protestado contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, después de haber levantado esta mañana el bloqueo de los accesos al puerto de Tarragona.

El portavoz de la organización Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha afirmado que han salido “contentos” del encuentro con Illa, al que también ha asistido el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y ha trasladado a las asambleas reunidas en los puntos de corte la decisión de mantener sus protestas o darlas por finalizadas.

Los manifestantes valoraban positivamente, esta tarde, levantar los cortes en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y en el paso fronterizo del Coll d’Ares (Girona).

En el encuentro en el Palau de la Generalitat, el Govern se ha comprometido a aumentar el presupuesto para el departamento de Agricultura y estudiar junto Gobierno central medidas para equiparar las ayudas a los hidrocarburos para el sector primario a las que mantienen los pescadores, según ha descrito Aguilera.

Illa también ha trasladado a los agricultores que habrá más controles para asegurar que los productos que proceden de fuera de la Unión Europea cuentan con las garantías sanitarias adecuadas.

En un acto esta tarde, el presidente de la Generalitat ha asegurado que “la defensa del sector agrario es uno de los ejes prioritarios del Govern” y ha hecho suyos los compromisos que el conseller ha trasladado al sector en sus últimos encuentros.

“A partir de ahora comenzarán las mesas de trabajo y el seguimiento directo” de los compromisos adquiridos, ha señalado Aguilera, que ha avanzado que representantes del sector y la administración se volverán a reunir dentro de tres semanas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los agricultores acaban con el bloqueo al puerto de Tarragona tras lograr una reunión con Illa

EP | Barcelona

Los agricultores insisten en sus protestas contra el acuerdo de la UE con Mercosur

Agencias | Tarragona / Bruselas

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_