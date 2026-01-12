Los agricultores catalanes levantan las protestas tras reunirse con Illa

El president les promete más controles para productos de fuera de la Unión Europea y ayudas en el precio de los hidrocarburos

Los representantes de la organización agraria Revolta Pagesa han levantado esta tarde los cortes que mantenían en diferentes puntos de Cataluña tras haberse reunido durante cerca de tres horas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El corte de la AP7 en la provincia de Girona, entre Borrassà y Vilademuls, era el más relevante que mantenían los agricultores, que han protestado contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, después de haber levantado esta mañana el bloqueo de los accesos al puerto de Tarragona.

El portavoz de la organización Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha afirmado que han salido “contentos” del encuentro con Illa, al que también ha asistido el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y ha trasladado a las asambleas reunidas en los puntos de corte la decisión de mantener sus protestas o darlas por finalizadas.

Los manifestantes valoraban positivamente, esta tarde, levantar los cortes en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y en el paso fronterizo del Coll d’Ares (Girona).

En el encuentro en el Palau de la Generalitat, el Govern se ha comprometido a aumentar el presupuesto para el departamento de Agricultura y estudiar junto Gobierno central medidas para equiparar las ayudas a los hidrocarburos para el sector primario a las que mantienen los pescadores, según ha descrito Aguilera.

Illa también ha trasladado a los agricultores que habrá más controles para asegurar que los productos que proceden de fuera de la Unión Europea cuentan con las garantías sanitarias adecuadas.

En un acto esta tarde, el presidente de la Generalitat ha asegurado que “la defensa del sector agrario es uno de los ejes prioritarios del Govern” y ha hecho suyos los compromisos que el conseller ha trasladado al sector en sus últimos encuentros.

“A partir de ahora comenzarán las mesas de trabajo y el seguimiento directo” de los compromisos adquiridos, ha señalado Aguilera, que ha avanzado que representantes del sector y la administración se volverán a reunir dentro de tres semanas.