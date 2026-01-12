Los agricultores abren un carril en el puerto de Tarragona tras lograr una reunión con Illa
El encuentro se celebra esta tarde, mientras se mantienen los cortes de carreteras iniciados la semana pasada en la AP-7, la C-16 y la C-38
Los agricultores catalanes han accedido a abrir un carril de entrada y salida del Port de Tarragona vía la A-27 tras concederles una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para este lunes por la tarde. Así lo ha informado Revolta Pagesa en un comunicado este lunes por la mañana, donde han apuntado que durante la mañana se abre el paso de un carril de entrada y salida al enclave portuario y el campesinado movilizado irá recogiendo y marcharán en columna para levantar la movilización.
“A última hora de la noche de ayer, con negociaciones con el Departamento, hicimos patente que el campesinado necesitaba una garantía más para que las palabras del consejero fueran más palpables por todos nosotros, concediendo una reunión con el presidente de la Generalitat hoy por la tarde. Por eso en Tarragona levantamos la movilización”, han apuntado.
Aún se mantienen los cortes iniciados la semana pasada en la AP-7 en Pontós (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y la C-38 a su paso por el Coll d’Ares, también en Girona (solo restringen el paso de camiones).
Los cortes preceden a las decisiones tomadas en asambleas tras la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pese a que él les ha prometido una reunión esta próxima semana para hacer “frente común” ante el acuerdo UE-Mercosur, aunque les ha pedido levantar estos bloqueos.
