Qué se sabe y qué no del accidente ferroviario en el que han muerto más de 20 personas

Cómo ha sido el accidente. A las 19.45 de este domingo, según ha informado Renfe, el tren 6189 de Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Atocha (Madrid) con 317 pasajeros a bordo descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba, 4.200 habitantes) e invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento de otro tren que circulaba en ese preciso momento en sentido contrario, el Alvia 2384 que hacía el trayecto Madrid-Huelva con un centenar de viajeros. En el momento de la colisión, según fuentes oficiales, el Alvia circulaba a una velocidad de 200 kilómetros por hora. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado pasadas las 00.45 de este lunes que en la colisión los dos primeros coches del Alvia, en los que viajaban 53 personas, “han salido despedidos”. El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha detallado que esos vagones han caído a un terraplén de unos cuatro metros.

Número de víctimas. Al menos 21 personas han perdido la vida en el accidente, pero la cifra “no es definitiva”, según ha explicado Puente cerca de la una de la madrugada. Entre los fallecidos está el maquinista del Alvia, de 27 años. Además, según el ministro, 30 heridos han sido trasladados a centros hospitalarios “con cierta gravedad”. El director jefe del consorcio de bomberos de Córdoba, Paco Carmona, ha explicado que han rescatado a personas con “cortes, magulladuras, contusiones, fracturas abiertas...” y que “un amasijo de hierros” dificultaba el acceso a las víctimas que viajaban en los vagones más afectados. El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE) relató a EL PAÍS que al llegar al lugar del siniestro se encontró “un escenario dantesco”.

Causas del accidente. Por el momento, se desconocen los motivos del descarrilamiento, que determinará la comisión encargada de investigar el siniestro. El ministro Óscar Puente ha asegurado en rueda de prensa esta madrugada, tras hablar con “expertos en materia ferroviaria”, que el accidente es “tremendamente extraño” porque se ha producido “en una recta”; porque el tren que descarriló es “prácticamente nuevo, no llega a los cuatro años”, y porque la vía también está “totalmente renovada”. Según declaró, en esos trabajos se invirtieron 700 millones de euros y las tareas de actualización en ese tramo en concreto “concluyeron el pasado mayo”.

Qué han descrito los supervivientes. María San José, de 33 años, que viajaba en el tren que hacía el recorrido Málaga-Madrid, ha relatado a este periódico que empezaron a notar vibraciones y posteriormente “muchos golpes”, que hicieron caer las maletas, hasta que el convoy se detuvo. “Cuando hemos salido, hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”. Santiago, de 44 años, ha explicado que el tren en el que viajaba empezó a moverse de un lado a otro hasta que finalmente, se detuvo. “Cuando salí, vi a una persona muerta. Intentamos ir al vagón número uno, pero era un amasijo de hierros. La gente pedía socorro e intentamos sacarlos, pero era muy difícil”. Según su relato, los servicios de emergencia tardaron en llegar, “aproximadamente, una hora”. María Vidal, de 32 años, que viajaba en el Iryo descarrilado, sintió “como un terremoto”. “Ha vibrado todo, de repente ha pegado un frenazo y se ha ido la luz. Los de Iryo han preguntado si había médicos para que fueran a los vagones 6,7 y 8. Yo estaba en el cuatro. Hemos estado dentro unos 40 minutos. He visto a personas muy jodidas”, relata.

Qué medios hay sobre el terreno. La emergencia ha movilizado a recursos estatales, autonómicos y municipales. La Junta de Andalucía ha desplazado a la zona a 16 forenses. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha movilizado a 37 militares y 15 vehículos. En las estaciones afectadas se han ubicado puntos de información para los familiares y se han habilitado grupos de asistencia psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla. El teléfono de información para los afectados es el 900 101 020.

Cómo ha afectado el accidente a la circulación ferroviaria. La circulación entre las comunidades de Madrid y Andalucía está suspendida “hasta nuevo aviso”, según Renfe, que informa de que han habilitado “cambios y anulaciones gratuitas para todos los trenes afectados”.

Cómo ayudar. El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía ha pedido a la población que no acuda a los hospitales de la zona salvo para casos de urgencia. El 112 también pide no acudir al área del descarrilamiento. El Centro de Transfusión, tejidos y células de Córdoba ha informado de que, gracias a la “respuesta inmediata” de la ciudadanía, las necesidades de sangre, cerca de las dos de la madrugada de este lunes, estaban cubiertas.

Con información de: Elena Reina, Javier Martín Arroyo, Javier Casqueiro, Manuel Viejo y Natalia Junquera.