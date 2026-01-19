La última revisión del tren de Iryo siniestrado en el accidente de tren de Adamuz se produjo el 15 de enero

La operadora de alta velocidad ferroviaria Iryo transita esta mañana entre la desolación y la ansiedad por conocer los detalles que rodearon al siniestro de ayer domingo en Adamuz (Córdoba). Uno de sus trenes prácticamente nuevos, el 6189 que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, descarriló a las 19.45 horas con 289 pasajeros a bordo, cuatro tripulantes y un maquinista. Este modelo Frecciarossa (ETR 1000) que salió de la factoría en 2022 había pasado su última revisión el jueves 15 de enero por parte de fabricante Hitachi Rail en talleres de Madrid. Una circunstancia que mete de lleno a esta última en la investigación y a la que Iryo reclama un informe urgente sobre las últimas inspecciones del tren.

“A las 19.45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua. Tal y como indicó el ministro de Transportes ayer, se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero. En estos momentos, la prioridad absoluta de iryo son las personas afectadas”, señala la operadora esta mañana en un comunicado en que traslada las condolencias a las víctimas y también a Renfe.

Un tren Alvia de la operadora pública, que viajaba en sentido contrario en el momento del descarrilamiento, se llevó la peor parte al impactar con parte del convoy que había invadido su vía. Todo indica que no pudieron tener efecto los sistemas de señalización y comunicaciones en un tramo que fue renovado en mayo de 2025 con una inversión de 700 millones en toda la línea Madrid-Sevilla. El balance asciende a 39 muertos tras ir aumentando a lo largo de la madrugada, conforme las fuerzas de seguridad y efectivos sanitarios han tenido acceso a los coches accidentados.

La dirección de Iryo se desplazó anoche hasta el lugar de los hechos, con el consejero delegado Fabrizio Favara al frente. Allí también ha pasado las últimas horas el primer ejecutivo de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Y esta mañana viaja hasta la localidad cordobesa el presidente y forjador de Iryo, Carlos Bertomeu. Su empresa ha agradecido la colaboración y apoyo de la otra compañía envuelta en el siniestro, Renfe, cuyo tren viajaba con 187 personas a bordo en el momento del alcance.

La extrañeza del suceso, en una recta y con material nuevo, tal y como indicó anoche el ministro de Transportes, Óscar Puente, centra las investigaciones desde el primer momento. Un equipo de especialistas en materia ferroviaria, organizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), será el encargado de arrojar luz sobre el caso, al tiempo que trabajan en ello técnicos de Adif y de las operadoras que deberán aportar sus conclusiones.

El de ayer es el primer siniestro con víctimas en la alta velocidad desde la liberalización del transporte de viajeros ejecutada entre 2019 y 2020. Iryo comenzó a rodar de forma oficial el 25 de noviembre de 2022 en la línea Madrid-Barcelona, dando el salto posteriormente a los ejes Madrid-Levante y Madrid-Sur. La compañía, participada por la italiana Trenitalia (51%), la aerolínea Air Nostrum (25%) y la operadora de infraestructuras Globalvía (24%), es la principal rival del AVE de Renfe con una cuota ligeramente superior al 25% en los corredores en que tiene presencia. La actividad de Iryo, con 20 trenes Frecciarossa estrenados desde finales de 2022, alcanza a 11 ciudades: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga.