Puente asegura que el tren era moderno, la vía estaba renovada y el siniestro fue en una recta: “Es un accidente tremendamente extraño”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “tremendamente extraño” el accidente ferroviario que ha dejado al menos 21 muertos y 30 heridos en Adamuz (Córdoba). Puente ha comparecido la madrugada de este lunes ante los medios de comunicación desde las instalaciones de Adif en la estación de Atocha de Madrid para informar sobre las circunstancias del descarrilamiento haciendo hincapié en que es “raro, muy raro, es muy difícil en este momento de explicar”. Según el ministro, todos los expertos en materia ferroviaria con los que habló el domingo por la noche “están tremendamente extrañados” con el accidente.

El titular de Transportes, que en las próximas horas se desplazará a Córdoba, ha insistido en que si ahora apuntara a una causa concreta estaría especulando. Sí ha indicado que la vía donde ha ocurrido el accidente se renovó esta primavera y el tren Iryo “era prácticamente nuevo” y “no llega a cuatro años”. Con estas premisas, ha anunciado que una comisión independiente será la encargada de investigar lo ocurrido para poder esclarecer lo sucedido.

“En este momento no podemos ni especular sobre si ha sido el material rodante o ha sido la vía. No lo sabemos”, ha resaltado Puente, quien ha reiterado que hay una “curiosidad total” por parte de todos los técnicos de saber qué ha podido pasar, porque, reitera, es “verdaderamente extraño” al tratarse de materiales totalmente nuevos. También los raíles pertenecen a “una vía completamente renovada” en la que se han invertido 700 millones. “En concreto, en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta [...]. Esperemos que la investigación, pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido”, ha afirmado.

El ministro ha explicado que la peor parte del accidente se ha dado en el tren Alvia. “La peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. En esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda, por lo tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren”, ha señalado. Esas dos unidades son las dos que han caído por el terraplén y es ahí donde están en este momento concentrados los trabajos de bomberos y protección civil.