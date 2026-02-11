Al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela en Canadá

La Policía Montada ha informado del deceso de un presunto agresor tras ingresar con un arma de fuego en la provincia de Columbia Británica

Un tiroteo en una escuela al norte de la provincia de Columbia Británica ha dejado al menos diez muertos, incluyendo al agresor, además de otra veintena de heridos por arma de fuego, según ha informado esta tarde la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) a medios locales. Las autoridades han informado que hubo “múltiples víctimas” durante la agresión a la escuela Tumbler Ridge, en el distrito escolar de Peace River South, y donde asisten estudiantes de entre 12 y 17 años.

La policía canadiense ha indicado que al menos un sospechoso ha fallecido, pero los agentes están trabajando para determinar si hay un segundo atacante involucrado en esta agresión. Larry Neufeld, legislador por Peace River South, ha dicho a los medios locales que se han enviado varios recursos a la comunidad, incluyendo apoyo de la RCMP y apoyo médico de primera respuesta.

Este martes, poco después de las 14.00 horas, tiempon local, se emitió una alerta a los teléfonos móviles de la zona. La alerta recomendaba a los residentes de Tumbler Ridge que se refugiaran en sus casas y se abstuvieran de salir. Según la alerta enviada a la población local, se describía a una mujer con vestido y cabello castaño.

“Entendemos que algunas personas están buscando a sus seres queridos, y les pido, por favor, que regresen a sus hogares y se queden en casa, y permitan que la increíble gente de la RCMP haga que esta hermosa comunidad vuelva a ser segura”, reporta la agencia Associated Press. El sitio web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes.