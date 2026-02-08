Detenido en Dubái el presunto atacante de un teniente general de la inteligencia militar rusa tiroteado en Moscú

Agentes del FSB vigilan el avión en el que ha sido transportado a Moscú el supuesto atacante del general Vladímir Alexéyev.

Los servicios de seguridad rusos sostienen que una supuesta cómplice ha huido a Ucrania. Otra persona ha sido detenida en la capital rusa

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha anunciado este domingo el arresto de dos personas por su supuesta implicación en el intento de asesinato del teniente general de la inteligencia militar Vladímir Alexéyev el pasado viernes en Moscú; se trata del presunto atacante y un cómplice. Según las autoridades rusas, el supuesto autor de los disparos ha sido detenido en Dubái, a algo más de un centenar de kilómetros del lugar en el que el superior directo de Alexéyev, Ígor Kostiukóv, lidera la delegación rusa en las negociaciones de paz de Abu Dabi con Estados Unidos y Ucrania. Moscú acusa a Kiev del atentado, mientras que Ucrania niega una implicación.

“Se ha establecido que Liubomir Korba llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranios para cometer un atentado terrorista”, ha sostenido la portavoz del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, un organismo que ejerce las funciones policiales y judiciales de forma simultánea.

El FSB asegura que Korba, ciudadano ruso nacido en Ternópil (Ucrania) en 1960, fue el responsable directo del ataque. Según los servicios de seguridad rusos, Emiratos Árabes Unidos ya ha entregado al presunto pistolero a Moscú.

Alexéyev fue tiroteado en la mañana del 6 de febrero en el vestíbulo del edificio en el que vive en la avenida Volokolamsk de Moscú. Según los medios rusos, fue alcanzado por varias balas, al menos una de ellas en el pecho. Tras ser inducido en coma en el hospital, el militar recuperó la conciencia este sábado.

El teniente general Vladímir Alexéyev, en una imagen de vídeo de junio de 2023. RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT (EFE)

Al menos tres personas participaron presuntamente en el ataque, según la investigación. Los servicios de seguridad rusos han anunciado que el otro detenido es Víktor Vasin, ciudadano ruso nacido en 1959 y arrestado en Moscú. Según el FSB, la segunda cómplice, Zinaida Serebritskaya, nacida en 1971, ha huido a Ucrania.

El espionaje ruso ha publicado varios vídeos grabados por cámaras de vigilancia en los que el presunto atacante esconde la pistola en un montón de nieve y después sube a un autobús con la cara oculta por una braga de cuello. El FSB afirma haber hallado una pistola Makárov y tres casquillos en el lugar de los hechos.

Vladímir Alexéyev, de 64 años, es el primer subjefe de los servicios de inteligencia del ejército ruso, la Dirección General del Estado Mayor (GRU). Condecorado con la distinción Héroe de Rusia en 2017, estuvo directamente vinculado con la creación del grupo de mercenarios Wagner.

Las fuerzas armadas rusas utilizaron esta compañía para llevar a cabo acciones encubiertas en la guerra de Donbás contra Ucrania en 2014 y 2015, y en la intervención rusa en Siria desde 2015, así como apoyo a otros regímenes en África, Asia y Latinoamérica. Tras la rebelión del Grupo Wagner en 2023 contra el alto mando, Alexéyev fue interrogado por la sospecha de apoyar el motín.

El Gobierno ruso ha declarado que este atentado podría tener repercusiones en el curso de las negociaciones de paz de Abu Dabi. “La decisión la deben tomar los líderes de nuestro país, pero este ataque terrorista confirma una vez más las provocaciones constantes del régimen de [Volodímir] Zelenski”, acusó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, horas después del suceso.

El ministro de Asuntos Exteriores ucranio, Andrii Sybiha, ha respondido a las acusaciones de Moscú que su país “no tuvo nada que ver con el ataque”.

El atentado cometido contra Alexéyev es el cuarto sufrido por un general ruso en el transcurso de algo más de un año, y los tres comandantes anteriores fallecieron por las heridas.

Preguntado por el tiroteo de un importante jefe de la inteligencia militar, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, declaró que “no le corresponde al Kremlin abordar cómo garantizar su seguridad. Eso es asunto de los servicios de seguridad”.