Hospitalizado en Moscú un general de inteligencia militar ruso tras ser tiroteado

Un desconocido ha abierto fuego en la capital rusa contra el comandante Vladímir Alexeyev. Las autoridades no han informado del estado de la víctima

La capital rusa ha despertado este viernes con un nuevo atentado contra un general de las fuerzas armadas rusas. Un desconocido ha tiroteado en Moscú al comandante Vladímir Alexéyev, primer subjefe de la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor ruso. El militar ha sido hospitalizado, informa el Comité de Investigación, órgano que se encarga de las pesquisas, aunque no ha ofrecido detalle de su estado. Con el atentado contra Alexéyev ya son cuatro ataques contra generales rusos en poco más de un año, tres de ellos asesinados.

El tiroteo tuvo lugar en la vigesimocuarto planta de un edificio de la avenida Volokolamskoye, en el noroeste de Moscú. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, ha explicado que el atacante disparó varias veces contra el teniente general y huyó.

Alexéyev fue uno de los altos cargos militares que en junio de 2023 se dirigió con un vídeo público a los rebeldes dirigidos por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, para instarles a dejar las armas en su intento de deponer al alto mando y al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

El teniente general tiroteado este viernes participó en las negociaciones con los amotinados junto con el viceministro de Defensa Yunús-Bek Yevkúrov, según informan los medios rusos.

Subjefe de inteligencia desde el año 2011 y galardonado con la condecoración Héroe de Rusia, Alexéyev es el cuarto general víctima de un atentado en los últimos 13 meses. El pasado mes de diciembre fue asesinado en Moscú Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los atacantes habían colocado un artefacto explosivo en los bajos de su vehículo.