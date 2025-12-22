Ir al contenido
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

Muere un general ruso en un atentado con coche bomba en Moscú

Fanil Sarvarov era jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Es el segundo ataque de este tipo este mes

El PaísEP
Moscú / Madrid -
El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha muerto este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú, la capital rusa. El Comité de Investigación de Rusia, que ha abierto ya una pesquisa al respecto, ha informado de que el explosivo se encontraba situado en la parte baja del vehículo de Sarvarov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

La deflagración ha tenido lugar en la calle Yasenevaya de la capital rusa, tal y como ha confirmado Svetlana Petrenko, portavoz de la entidad. “Según las primeras investigaciones, el artefacto fue colocado en el vehículo con premeditación. El general ha muerto tras sufrir graves heridas”, ha confirmado.

Este es el segundo atentado con coche bomba este mes. El 1 de diciembre explotó en el patio de un edificio residencial de Nueva Moscú el vehículo de un físico especialista en electrónica cuántica del Instituto de Investigación Stelmaj Polius. Este organismo, parte del gigante armamentístico ruso Rostec, desarrolla telémetros láser y designadores de objetivos para armas de precisión, incluidos misiles. El científico resultó ileso.

Este tipo de incidentes son comunes en Rusia, donde varios altos cargos del Ejército han muerto de esta forma desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El pasado mes de abril, el general Yaroslav Moskalik falleció en un atentado con coche bomba, también en Moscú.

Muere en un atentado con bomba en Moscú el jefe de las fuerzas de defensa química y biológica de Rusia

Javier G. Cuesta / Gloria Rodríguez-Pina | Moscú / Kiev

Un atentado con bomba en Moscú mata al jefe de un batallón prorruso

Javier G. Cuesta | Moscú

Archivado En

_

