Al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela en Canadá

La Policía Montada informa del deceso de un presunto agresor en una pequeña comunidad de la provincia de Columbia Británica

Un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Columbia Británica ha dejado este martes al menos 10 muertos. De acuerdo a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés), uno de los fallecidos es el sospechoso del ataque. La tragedia se registró en Tumbler Ridge, comunidad de 2.400 habitantes situada en el noreste de esta provincia canadiense. Las autoridades también reportan 25 heridos; dos de ellos de gravedad.

La policía llegó al lugar de los hechos alrededor de las 13.20 horas local. Siete personas, incluido el sospechoso, fueron halladas sin vida dentro del recinto escolar. La RCMP precisó que el supuesto tirador se suicidó. Otra persona murió mientras era transportada a un hospital. Asimismo, los agentes informaron del hallazgo de otras dos víctimas mortales en una casa que estaría ligada a este ataque. Un alumno de la escuela declaró a la cadena Global News que tuvo que esconderse en un armario de su aula con otros niños.

“Estoy devastado por los horribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, BC. Mis oraciones y más sentido pésame están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia”, escribió en su sus redes sociales el primer ministro de Canadá, Mark Carney. “El Gobierno de Canadá apoya a todos los habitantes de Columbia Británica ante esta terrible tragedia”, agregó.

Las autoridades emitieron una alerta a las 14.00 horas. Sin embargo, la advertencia a la población fue retirada a las 17.30. Los agentes de la RCMP están llevando a cabo “pesquisas adicionales” en otros puntos de la zona, a modo de “determinar si otras personas podrían haber resultado heridas o estar relacionadas de alguna manera con los acontecimientos de hoy”, indicó el cuerpo de seguridad federal.

La RCMP cree que ha dado con la identidad del sospechoso, aunque aún no la hace pública. También ha optado por no informar hasta el momento sobre el número de menores y de adultos que perdieron la vida. Asimismo, dice que trabajará sin descanso para determinar el motivo del ataque.

En un mensaje publicado en redes sociales, David Eby, primer ministro de Columbia Británica, envió sus condolencias a las familias de las víctimas, agregando que “el Gobierno garantizará todo el apoyo posible a los miembros de la comunidad en los próximos días, mientras todos intentamos asimilar esta tragedia inimaginable”.

El sitio web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de entre 12 y 17 años.

Se trata del segundo tiroteo más mortífero en la historia de Canadá. El primero ocurrió el seis de diciembre de 1989 en las instalaciones de la Escuela Politécnica de Montreal. El saldo ese día fue de 14 muertos.